مناسبت هاي ايران با اروپا بر احترام و منافع متقابل استوار است / رايزني هاي مداوم ظرفيت هاي خالي در مناسبات فيمابين را تكميل مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار با اشاره به شخصيت برجسته پاپاندرئو در يونان تصريح كرد: ما شخصيت جنابعالي را در پيشرفت هاي يونان برجسته و مهم مي دانيم و اميدواريم از طريق رايزنيهاي مستمر زمينه هاي تقويت مناسبات دو كشور افزايش يابد.

متكي مناسبات دو كشور را متين خواند و اظهار داشت:روابط ايران با يونان در زمينه هاي دوجانبه، سياسي و اقتصادي و همكاري هاي چند جانبه رو به پيشرفت و سازنده مي باشد و ظرفيت هاي خوبي براي گسترش مناسبات وجود دارد و مي توان از طريق رايزنيهاي مداوم ظرفيت هاي خالي در مناسبات فيمابين تكميل كرد.

وزير خارجه با تبيين سياست هاي جمهوري اسلامي در توسعه مناسبات خويش با اروپا افزود: مناسبتهاي ايران با اروپا بر اساس احترام و منافع متقابل استوار است و سفر اخير به ايتاليا، اسپانيا و سوئيس، اولويت ها و راهبردهاي جمهوري اسلامي ايران در تحكيم مناسبات با كشورهايي كه از سياست هاي مستقل پيروي مي كند و مناسبات خويش را بر اساس عدالت استوار ساخته را تببين مي نمايد.

متكي با تشريح تحولات سياسي جديد در مناطق مختلف جهان و از جمله آمريكاي لاتين اظهار داشت: تحولات جديد در كشورهاي آمريكاي لاتين نشانگر اراده مردم اين كشور بر تمايل به حاكمان مردم سالار است و اين رويكردها متاثر از ضرورت اجراي عدالت و مقابله با رويكردهاي سلطه گرايان مي باشد.

وي با تشريح سابقه اهداف و رويكردهاي صلح آميز اتمي ايران خاطرنشان كرد: ايران در زمينه هاي مختلف از جمله سابقه برنامه هاي اتمي خود با غرب و آمريكا، همكاريها با آژانس براي شفاف سازي و اعتمادسازي و بازرسيهاي متعدد و ابتكار پيرامون ضرورت اجراي طرح خلع سلاح كشتار جمعي در خاورميانه و عدم استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي در جنگ تحميلي كه با معيارهاي اخلاقي جمهوري اسلامي ايران مطابقت نداشته و در اين راه خسارتهاي جبران ناپذيري انساني متحمل شده اند. همه اين مولفه ها نشانگر اهداف، نيات و راهبرد شفاف جمهوري اسلامي ايران براي تحقق حق مسلم و طبيعي خويش براي فن آوري هاي نوين مي باشد.

متكي با اشاره به اراده جمهوري اسلامي ايران مبني بر پيروي از چارچوب هاي منطقي، سازنده و بدون پيش شرط و پيش داوري گفت: بسته پيشنهادي را يك گام به جلو مي دانيم و كار گروه ها، بررسي هاي جدي و دقيق را شروع كرده اند. آنچه براي ما اهميت دارد نيل به يك فرمول متعادل و منصفانه كه به طور برابر تعهدات و حق جمهوري اسلامي را رعايت نمايد.

پاپاندرئو نيز در اين ديدار با اشاره به نقش و موقعيت سازنده جمهوري اسلامي در عرصه تحولات منطقه اظهار داشت: ما نقش و جايگاه جمهوري اسلامي ايران مهم و سازنده مي دانيم و جايگاه جمهوري اسلامي ايران بعنوان يك بازيگر مهم همواره مورد توجه يونان بوده است.

نخست وزير سابق با اشاره به احترام به حق ايران در بدست آوردن فن آوري تكنولوژي صلح آميز اتمي اظهار داشت: ما بر حق جمهوري اسلامي ايران بر فن آوريهاي صلح آميز كه تاكنون بدست آمده احترام مي گذاريم و اعتقاد داريم حل مشكلات جاري از طريق گزينه هاي ديپلماتيك امكان پذير است.

پاپاندرئو در خصوص سياست هاي يكجانبه در خاورميانه اظهار داشت: سياست هاي يكجانبه گر راه به جائي نخواهد برد. آنچه در نتايج انتخابات دمكراتيك در فلسطين بوجود آمده مورد احترام است.

همچنين در اين جلسه لوئيس آياليف رئيس سوسياليسم بين الملل نيز فعاليت هاي حزب سوسياليست در عرصه جهاني، تشكيلات و اعضا و فعاليت هاي سياسي و اجتماعي در خصوص گسترش ساختار حزب در آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا را تشريح كرد.