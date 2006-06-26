چين و اتحاديه عرب خواستار تسريع در كمك هاي مالي به فلسطينيان شدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، احمد بن حلي معاون دبيركل اتحاديه عرب درامور سياسي پس از ديدارش با" سان لي فان" فرستاده چين به خاورميانه دربيانيه اي مطبوعاتي اعلام كرد: نبايد ملت فلسطين چندين ماه منتظر بماند تا كمك هاي بشر دوستانه به آنها برسد و نيز اين ملت نبايد به خاطر انتخاب دمكراسيش مجازت شود.

وي افزود : اسرائيل با ايجاد موانع و ديوار حائل مانع از از ورود و خروج فلسطينيان و كالاهاي آن مي شود .

حلي همچنين ازفشارجامعه بين المللي برفلسطينيان درزماني كه اسرائيل امنيت سرزمين هاي اشغالي سلب كرده وهرروز كودكان و زنان فلسطيني را مي كشد درحالي كه جهانيان فقط نظاره گر اين جنايات هستند ابراز تاسف كرد.

وي افزود : اتحاديه عرب هم اكنون با اتحاديه اروپا و كميته چهار جانبه طراح "نقشه راه" تسريع در رساندن كمك هاي بشر دوستانه كشورهاي عربي و غير عربي به ملت فلسطين و فشار بر اسرائيل براي رفع توقيف اموال آنها را بررسي مي كند.

بن حلي تصريح كرد: محورمذاكراتش با فرستاده چين به منطقه خاورميانه درمورد بررسي اوضاع منطقه ومسئله سياسي و مالي فلسطين و اقدامات خطرناك اسرائيل عليه مردم اين كشور بود.

بن حلي گفت : من براي فرستاده چين ابعاد مسئله فلسطين را تشريح كردم وطرف چيني ديدگاه كشورهاي عربي درخصوص تحولات مسئله فلسطين را درك كرد.

فرستاده چين به خاورميانه هم تاكيد كرد: پكن ضمن اينكه درجهت حمايت از تلاشهاي صلح درخاورميانه حركت مي كند، از اسرائيل مي خواهد به تعهدات بين المللي خود براساس طرح نقشه راه پايبند باشد .

وي تشكيل دولت فلسطيني را در كنار اسرائيل ضروري دانست و تاكيد كرد : نمي توان طرح يكجانبه اسرائيل را پذيرفت.

سان لي فان ياد آور شد چين موضع كشورهاي عربي را درخصوص تحولات خاورميانه درك مي كند

فرستاده چين به منطقه سفر دوره اي خود را به كشورهاي منطقه شامل مصر، اردن ، سرزمين هاي اشغالي انجام مي دهد.