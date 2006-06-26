دوچرخه سوار عراقي قهرمان دور پنجم شد

به گزارش خبرنگار ورزشي" مهر" درساري اين مرحله از رقابتها روز دوشنبه ‌ازبابلسرتا منطقه كوهستاني "چلمردي" نكا به مسافت 120 كيلومتر برگزار شد.

در پايان اين مرحله از مسابقات "عامرحسون" دوچرخه سوارتيم عراق توانست فاتح پنجمين مرحله سيزدهمين دوره مسابقات بين المللي دوچرخه سواري مازندران شود . وي توانست اين مسافت را در 2 ساعت و 55 دقيقه و 30 ثانيه به پايان برساند.

برپايه اين گزارش " آرتور گريگوريان" از ارمنستان با دو ساعت و 56 دقيقه و 51 ثانيه دوم و و بهنام خسروشاهي از تيم پتروشيمي تبريز با دو ساعت و58 دقيقه و 7 ثانيه به مقام سومي اين رقابتها دست يافت.

گزارش خبرنگار مهر در ساري مي افزايد :80 دوچرخه سوار در اين دوره از رقابتها از تيم‌هاي اندونزي ، عراق ، پاكستان ، تركمنستان ، گرجستان ، ارمنستان ، آذربايجان ، بحرين ، پتروشيمي تبريز و بندرامام ، استانداري كرمان ، مازندگازمازندران ، منتخب مازندران و پيكان تهران نيز شركت كردند.