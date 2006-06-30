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۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۴

موسسه آموزش عالي اديان و مذاهب دانش پژوه كارشناسي ارشد مي پذيرد

موسسه آموزش عالي اديان و مذاهب دانش پژوه كارشناسي ارشد مي پذيرد

موسسه آموزش عالي غير انتفاعي اديان و مذاهب بر اساس مجوز رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق آزمون اختصاصي در مقطع كارشناسي ارشد در شش رشته اديان غير ابراهيمي، مذاهب اسلامي، تصوف و عرفان اسلامي، شيعه شناسي و دين شناسي از ميان طلاب حوزه هاي علميه دانش پژوه مي پذيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، علاقمندان به شركت در اين آزمون مي توانند مدارك مورد نياز شامل: تكميل فرم ثبت نام، تصوير صفحه اول شناسنامه، دو قطعه عكس 4 × 3 جديد پشت نويسي شده، اصل فيش بانكي به مبلغ 50 هزار ريال نزد بانك ملت به شماره 10/200793 جاري الكترونيك ملت (جام) شعبه بلوار امين، تصوير مدرك سطح دو حوزه يا مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم و فرم مخصوص استفاده از سهميه و بورس براي رزمندگان و بورسيه هاي موسسات از نهادها و مراكز مربوطه را از طريق پست سفارشي حداكثر تا اول مرداد ماه به نشاني قم، شهرك پرديسان، مقابل مسجد امام صادق عليه السلام صندوق پستي 178 / 37185 موسسه آموزش عالي غير انتفاعي اديان و مذاهب ارسال كنند.

آزمون كتبي صبح روز جمعه سوم شهريور برگزار مي شود. كارت ورود به جلسه نيز پنج شنبه دوم شهريور ماه توزيع مي شود.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، ثبت نام ازطريق سايت www.religions.ir نيز امكان پذير است.

کد مطلب 345101

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