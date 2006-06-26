چين و روسيه خواستار انعطاف طرف ها در موضوع هسته اي ايران شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر به نقل از خبرگزاري پي تي آي هند، دو كشور همچنين خواستار ادامه گفتگوهاي سازنده براي حل موضوع هسته اي ايران شدند.

به گفته اين خبر گزاري اين درخواست امروز پس از آن صورت گرفت كه "داي بينگو" معاون وزير امور خارجه چين با "سرگئي كيسلياك" همتاي روسي وي كه سرگرم ديدار از پكن است موضوع هسته اي تهران را مورد بررسي قرار دادند.

آنها همچنين گفتند كه پكن و مسكو به تلاش هاي خود براي حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران از طريق گفتگوهاي ديپلماتيك ادامه خواهند داد.

دو كشور همچنين متعهد به ادامه رايزني ها براي حل اين موضوع شدند و از تمام طرفها درخواست كردند تا نقشي سازنده در كوتاهترين زمان ممكن براي حل اين موضوع ايفا كنند.

خبرگزاري شينهوا همچنين از تبادل نظر دو مقام در مسائل مختلف بين المللي خبر داد.