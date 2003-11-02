يازدهم آبان ماه در دفاع مقدس

11/08/1359

ادامه درگيري وسيع در جبهه آبادان ، محاصره و انهدام بقاياي مهاجمين عراقي از كوي ذوالفقاري .

گزارش واشنگتن پست از خرمشهر : هيچ منزلي نيست كه هدف گلوله توپ قرار نگرفته باشد .

بمباران هوايي دشمن در اهواز - بمباران حميديه و سرنگوني دو هواپيماي مهاجم - عمليات نفوذي خودي در دشت عباس .

حمله ضد انقلاب به ستون هاي نظامي در جبهه مريوان و محور سنندج - ديواندره .

اعلام مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال جنگ و ضرورت رفع تجاوز و تاكيد بر اداره خودي بر تحقق اين امر توسط نخست وزير ( محمد علي رجايي ) در ديدار با نماينده خانم گاندي نخست وزير هند و نيز اعلام مواضع در قبال سياست غير متعهدها ، در مصاحبه وي با تلويزيون يوگسلاوي .

اظهارات آقاي مير حسين موسوي در مصاحبه با نيوزويك : مرتجعين منطقه با حمايت از خائنين به جنگ دامن مي زنند ولي ما پشت ارتش عراق را شكسته ايم و چيزي به آزادي سرزمين هاي اشغالي نمانده است .

سفر سعدون حمادي به اردن و امريكا .

گزارش هرالدتريبيون از مواضع كشورهاي اروپايي بخصوص فرانسه در حمايت از عراق .

11/08/1362

سومين مرحله از عمليات والفجر 4 در تاريخ 11/8/1362 و در اولين ساعات بامداد آغاز مي شود . رزمندگان اسلام با عبور از موانع ايذايي هر چه بيشتر خود را به شهر پنجوين نزديك مي كنند . دشمن بعثي - كه منطقه وسيعي را از دست مي دهد - براي حفظ پنجوين و ديگر مناطق از هيچ كاري فروگذار نمي كند . راديوي بعث با به راه انداختن جنگ رواني ، رزمندگان خستگي ناپذير اسلام را تهديد مي كند و مدعي مي شود كه سرنوشت تلخي در انتظار آنهاست . اين در حالي است كه رزمندگان اسلام با در هم كوبيدن استحكامات بعثيان در عمق 15 كيلومتري خاك عراق مناطق حساسي چون چومان و قلعه ديزه و پادگان گرمك و گمرك و هرگينه را آزاد مي سازند . شمار زيادي از بعثيان يا كشته مي شوند يا زخمي و يا به اسارت در مي آيند .

11/08/1363

ادامه درگيري ها و تحركات ضد انقلاب و نيروهاي خودي در غرب كشور .

اعدام گروهي از نظاميان ناراضي عراق به دليل اقدام به كودتا و مخالفت با اعزام به جبهه ها ، به گزارش مخالفين رژيم بغداد .

گزارش المجله وابسته به عربستان سعودي به نقل از رئيس مجلس شوراي اسلامي : ايران هيچ گونه طرح صلحي كه در آن سقوط صدام حسين و رژيم بعث در آن لحاظ نشده باشد را نمي پذيرد .

ادامه تشنجات مرزي بين ايران و افغانستان .

بيانيه نمايندگان سياسي كشورهاي اسلامي در تهران در مخالفت با تشكيل اجلاس فدراسيون روزنامه نگاران در تل آويو .

دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي احتمال تشكيل جلسه كميته صلح اسلامي را به دليل نبود موضوع جديدي براي بحث رد كرد .

گزارش راديو امريكا از يك اردوگاه اسراي عراقي ، در ادامه تبليغات ضد ايراني با موضوع اسرا .

11/08/1365

تلاش عراق براي جلوگيري از عمليات سرنوشت ساز و كشف منطقه عملياتي با استحكام خطوط پدافندي در مناطق حساس ، مانورهاي مكرر و اقدامات شناسايي در مناطق شرق بصره و دجله .

طرح هاي عملياتي مشترك سپاه و اتحاديه ميهني كردستان با حضور فرمانده نيروي زميني سپاه ، مسئولان قرارگاه رمضان و جلال طالباني بررسي شد .

آماده باش ناوچه هاي گارد سالي عراق براي مراقبت از اسكله هاي البكر و العميه .

كنفرانس سران كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در ابوظبي افتتاح شد . شيخ زايد جنگ ايران و عراق را يك فاجعه بزرگ براي دو كشور مسلمان دانست .

واشنگتن پست زمان حمله گسترده ايران و علل تاخير آن و وضعيت بصره به عنوان متحمل ترين مكان حمله ايران را بررسي كرده است .

يك هواپيماي ارتش حامل 91 رزمنده لشكر 88 باختران ، در حوالي زاهدان سقوط كرد و سرنشينان آن به شهادت رسيدند .

رسانه ها به گزارش آغاز اجلاس شوراي همكاري ، با تفسير هايي درباره گسترش جنگ هشدار دادند .

عمليات مشترك قرارگاه رمضان و پيش مرگان حزب الله عراق عليه پاسگاه دشمن .

پناهندگي 14 تن از اهالي اربيل عراق در سردشت .