سعيد شاهپوري در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد حضور ادبيات در سينماي ايران گفت: "مي توان گفت تا به حال اصلاً استفاده چنداني از ادبيات در سينماي ايران صورت نگرفته و تعداد اثار ادبي كه تبديل به فيلم شده اند به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسد. مسئولان سينمايي تازه به فكر استفاده ادبيات در سينما افتاده اند و شاهديم در صدا و سيما و بنياد سينمايي فارابي تلاش هاي جدي صورت مي گيرد."

اين كارگردان و فيلمنامه نويس درباره تأثير استفاده از ادبيات در فيلمنامه نويسي گفت: "ما همانقدر كه ضعف فيلمنامه نويسي داريم، در بازيگري و كارگرداني هم ضعيف هستيم. ولي ظاهراً قرار است همه كاسه كوزه ها و كاستي ها را معطوف به فيلمنامه نويسي كنند. مگر ما چند كارگردان شاخص و صاحب سبك در سينما داريم؟ بيشتر كارگردانان ما خودشان تمايل دارند فيلمنامه بنويسند و چندان بهايي به فيلمنامه نمي دهند. فيلمنامه چه به لحاظ مادي و چه معنوي در كمترين حد ارزشگذاري مي شود."

فيلمنامه نويس "ام البنين" افزود: "دستمزد يك فيلمنامه نويس سرشناس به مراتب از يك بازيگر دست چندم سينما پائين تر است. دوستاني كه عنوان مي كنند ضعف سينما فيلمنامه است بيايند اين مساله را پيگيري كنند كه يك فيلمنامه نويس كه حدود يكسال زمان صرف نوشتن فيلمنامه مي كند، چقدر به لحاظ مالي و معيشيتي و اعتباري مورد حمايت قرار مي گيرد. به جرات مي توان گفت هيچ."

شاهپوري تاكيد كرد: "البته رويكرد به ادبيات نمي تواند كليد برطرف شدن همه ضعف ها در سينما باشد. ادبيات ما هم در سطح متوسطي قرار دارد و مگر ما چند نويسنده شاخص ادبي داريم كه بتوان از آثار آنها فيلمنامه هاي خوب نوشت؟ تعداد اين نويسندگان و اثارشان محدود است. ما در ادبيات و رمان دستمان به لحاظ مميزي باز است. نويسنده تا حد زيادي براي نوشتن آثارش آزاد است. ولي آيا در سينما اين امكان وجود دارد كه وارد هر عرصه اي شد و درباره آن فيلم ساخت؟"

وي در مورد اقتباس سينمايي از كتب مذهبي گفت: "در عرصه استفاده از متون كهن ادبي و مذهبي كار انجام مي شود، اما متاسفانه خواستار چنداني براي توليد و ساختن اين آثار وجود ندارد. بايد در اين خصوص با يك كار حساب شده مجالي فراهم آوريم تا سينماگران ما تشويق شوند و بر اساس اين منابع فيلم بسازند."