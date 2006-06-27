آغاز توليد سمند در سنگال از ماه آينده/ آمادگي ايران براي همكاري در ساخت نيروگاه در سنگال

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عليرضا طهماسبي در ديدار با مديك نيانگ وزيرانرژي و معادن سنگال كه صبح امروز برگزار شد، گفت: درحال حاضرطراحي هاي پروژه سمند به پايان رسيده و بنا به دستور روساي جمهور دو كشور، در ماه آينده مراسم كلنگ زني اين پروژه در سنگال انجام خواهد شد.

وي با اشاره به امضاي يك يادداشت تفاهم معدني ميان دو كشور ايران و سنگال در گذشته افزود: علاوه برتمايل ايران به ادامه فعاليت در اين زمينه، به دنبال سرمايه گذاري فرآوري مواد معدني نيز در سنگال هستيم.

وزير صنايع و معادن با اشاره به خريد فسفات از سنگال در سال هاي اخيرخواستار ارائه پيشنهاداتي از سوي سنگال براي فرآوري مواد معدني در سنگال و حمل و نقل آن به ايران شد.

وي با اشاره به اينكه فسفات ماتام سنگال از خلوص و كيفيت مناسبي برخوردار است، گفت: چنانچه بتوانيم به قوانين معدني، سرمايه گذاري در اين بخش در كشور سنگال دسترسي داشته باشيم طي سفر كارشناسان معدني ايران به آن كشورمي توان نسبت به تهيه طرح توجيهي ، فني و اقتصادي آن اقدام نمود.

طهماسبي با اشاره به نيازكشور به سنگ آهن و بوكيست خاطرنشان كرد: بيشترنياز ايران به سنگ آهن است و پس از آن بوكسيت و مس با خلوص بالا مي باشد.

وي از اعزام هيات كارشناسي به سنگال تا يك ماه و نيم آينده خبر داد و افزود: با توجه به سنگ آهن غني در ايران اما ذخاير سنگال بشيتر از دخايردر كشور ماست.

وزير صنايع و معادن با اشاره توافقات صورت گرفته ميان دو كشورسنگال و چين براي ساخت نيروگاه 500 مگاواتي در سنگال، گفت: درصورت بررسي توسط كارشناسان ايراني بتوان پيشنهاداتي مشابه چيني ها در زمينه ساخت نيروگاه داشته باشيم.

وي با اشاره به اينكه سوخت نيروگاههاي ياد شده زغال سنگ است، افزود: ايران آمادگي كامل براي همكاري دردر زمينه ساخت نيروگاه دارد.

وزير انرژي و معادن سنگال نيزدر اين ديدار آمادگي خود را براي سرعت بخشيدن به پروژه سمند در سنگال، معادن فسفات ماتام ، و ساخت نيروگاه در سنگال اعلام كرد.