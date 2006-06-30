  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۳

در غرب استان تهران

واگذاري كليه خطوط تلفن ثابت تا سه ماه آينده به روز مي‌شود

مدير كل شركت مخابرات كرج از واگذاري به روز كليه خطوط تلفن ثابت تا سه ماه آينده در غرب استان تهران خبر داد.

سيد محمود زرنگ زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج اظهار داشت: تاكنون 48 مركز از 55 مركز مستقر در غرب استان تهران واگذاري تلفن هاي خود را به روز كرده اند و ساير مراكز نيز تا سه ماه آينده به روز خواهد شد.

وي افزود: با تكميل امكانات مخابراتي در هشت مركز باقيمانده و انجام عمليات كابل برگردان ، شهروندان كرجي به زودي خطوط ثبت نامي خود را دريافت مي كنند.

زرنگ زاده تصريح كرد : صاحبان منازل مسكوني عادي مي توانند تا پنج خط و سازمانها ، ادارات و مجتمع هاي مسكوني بزرگ به صورت نامحدود براي تلفن ثابت ثبت نام كنند.

وي اظهار داشت: همچنين كد تلفن بخشهاي مختلف نقاط حاشيه اي شهرستان با مركز بخش و در برخي مواقع مركز شهرستان يكي شده است و اين يكسان سازي در ساير نقاط ادامه دارد.

زرنگ زاده خاطر نشان كرد: همچنين تقويت مراكز مخابرات تلفن همراه به خصوص در مسيرهاي صعب العبور و كوهستاني از جمله جاده چالوس مانند گذشته ادامه دارد.

کد مطلب 345496

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها