سيد محمود زرنگ زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج اظهار داشت: تاكنون 48 مركز از 55 مركز مستقر در غرب استان تهران واگذاري تلفن هاي خود را به روز كرده اند و ساير مراكز نيز تا سه ماه آينده به روز خواهد شد.

وي افزود: با تكميل امكانات مخابراتي در هشت مركز باقيمانده و انجام عمليات كابل برگردان ، شهروندان كرجي به زودي خطوط ثبت نامي خود را دريافت مي كنند.

زرنگ زاده تصريح كرد : صاحبان منازل مسكوني عادي مي توانند تا پنج خط و سازمانها ، ادارات و مجتمع هاي مسكوني بزرگ به صورت نامحدود براي تلفن ثابت ثبت نام كنند.

وي اظهار داشت: همچنين كد تلفن بخشهاي مختلف نقاط حاشيه اي شهرستان با مركز بخش و در برخي مواقع مركز شهرستان يكي شده است و اين يكسان سازي در ساير نقاط ادامه دارد.

زرنگ زاده خاطر نشان كرد: همچنين تقويت مراكز مخابرات تلفن همراه به خصوص در مسيرهاي صعب العبور و كوهستاني از جمله جاده چالوس مانند گذشته ادامه دارد.