همايش مهارتهاي زندگي و مادران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس مركز پيشگيري ، درمان و كاهش آسيب وابستگي به مواد مخدر تهران با مثبت ارزيابي كردن نقش مادران درتعليم ، تربيت و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي در كودكان ، نوجوانان و جوانان، افزود: هم اكنون با تغييرات فرهنگي و گسترش اطلاعات و شبكه هاي رسانه اي، احتمال افزايش آسيبهاي اجتماعي درجوامع مختلف و كشور ماوجود دارد.

دكتر محمد اسماعيل علي پور ادامه داد: يكي از مسائل مهم در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي از جمله اعتياد ، آموزش مهارتهاي زندگي است و درصورتي كه مادران جامعه با آسيبهاي اجتماعي و مهارتهاي مختلف زندگي، آشنا شده باشند مي توانند مهارتهاي زندگي را در تمام طول رشد كودك به فرزندان خود آموزش دهند.

اين همايش روز يكشنبه 11تيرماه از ساعت 9 تا 30/ 13 ، طبقه چهارم ساختمان پژوهشگاه سالن شهيد مولايي به نشاني ميدان تجريش ابتداي خيابان دربندي برگزار مي شود.