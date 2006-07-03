كتاب شعر دانشجويان ايران منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، دانشجويان علاقه مند به انتشار اشعار خود در اين مجموعه مي توانند تا پايان مردادماه 1385 آثار خود را به نشاني قم ، صندوق پستي 155- 37145 مجله شفق ارسال كنند.

همچنين صندوق پست الكترونيكي اين مسابقه به نشاني magazine_balam@yahoo.com و پايگاه اينترنتي balam.blogfa.com جهت ارتباط با تهيه كنندگان اين كتاب و دريافت خبرهاي تكميلي در نظر گرفته شده است.

شعرهاي ارسالي در قالب غزل ، رباعي و آزاد بررسي مي شوند. شركت كنندگان كه محدوديتي در تعداد آثار ارسالي ندارند مي بايست مشخصات كامل خود شامل(نام، تاريخ و محل تولد، دانشگاه محل تحصيل، ‌رشته تحصيلي، ‌يك قطعه عكس و كپي كارت دانشجويي) را ارسال نمايند.

پذيرش آثار تنها از طريق صندوق پستي انجام مي شود.