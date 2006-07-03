  1. هنر
  2. سایر
۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۹:۱۹

از سوي دانشگاه پيام نور اردبيل

كتاب شعر دانشجويان ايران منتشر مي شود

كتاب شعر دانشجويان ايران منتشر مي شود

دوماهنامه ادبي بلم دانشگاه پيام نور اردبيل با همكاري مجله شفق قم كتاب شعر دانشجويان ايران را منتشر مي كند.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، دانشجويان علاقه مند به انتشار اشعار خود در اين مجموعه مي توانند تا پايان مردادماه 1385 آثار خود را به نشاني قم ، صندوق پستي 155- 37145 مجله  شفق ارسال كنند. 

همچنين صندوق پست الكترونيكي اين مسابقه به نشاني magazine_balam@yahoo.com و پايگاه اينترنتي balam.blogfa.com جهت ارتباط با تهيه كنندگان اين كتاب  و دريافت خبرهاي تكميلي در نظر گرفته شده است.

شعرهاي ارسالي در قالب غزل ، رباعي و آزاد بررسي مي شوند. شركت كنندگان كه محدوديتي در تعداد آثار ارسالي ندارند مي بايست مشخصات كامل خود شامل(نام، تاريخ و محل تولد، دانشگاه محل تحصيل، ‌رشته تحصيلي، ‌يك قطعه عكس و كپي كارت دانشجويي) را ارسال نمايند.

پذيرش آثار تنها از طريق صندوق پستي انجام مي شود.

کد مطلب 345586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها