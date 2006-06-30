طرح جامع پيشگيري از خودكشي دانشجويان تدوين شد

دكتر "حميد پورشريفي" - مسئول مركز مشاوره وزارت علوم - در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: بحث خودكشي در ميان دانشجويان يكي از مواردي است كه مورد توجه ويژه دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم است. به طوري كه اقدام حتي يك نفر از دانشجويان به خودكشي نيز براي اين وزارتخانه به دليل دانشجو بودن فرد مهم است.

وي اظهار داشت: پژوهشي كه سال گذشته انجام شد، نشان داده است ميزان خودكشي دانشجويان ايراني در سطح كشور پائين تر از نرم دانشجويان جهان است. به طوري كه خودكشي كامل و موفق دانشجويان در ايران 6/1 دهم در صد هزار دانشجو است و اين ميانگين در جهان معادل 6 دانشجو در صد هزار دانشجو است.

مسئول دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم گفت: بنابراين وضعيت كشور ما از نظر ميزان خودكشي دانشجويان بسيار بهتر از ميانگين دنيا است البته اين بدان معنا نيست كه جهت پيشگري از اين مشكل برنامه اي در دستور كار وزارت علوم نباشد.

وي ادامه داد: وزارت علوم براي سال جاري طرح جامع پيشگيري از خودكشي را تدوين كرده است و به زودي به اجرا در مي آيد.