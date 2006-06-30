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۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۶

13 تا 15 رجب المرجب :

مراسم پرفيض و معنوي اعتكاف در مسجد دانشگاه امير كبير برگزار مي شود

مراسم پرفيض و معنوي اعتكاف در مسجد دانشگاه امير كبير برگزار مي شود

مراسم پرفيض و معنوي اعتكاف ويژه دانشگاهيان همزمان با آغاز ايام البيض در مسجد دانشگاه صنعتي امير كبير برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مراسم از 17 الي 19 مرداد همزمان با 13 الي 15 رجب المرجب در مسجد دانشگاه برگزار مي شود.

اين مراسم با سخنراني حجت الاسلام صديقي، امجد، پناهيان، نقويان، ثمري، شاه آبادي، طباطبايي و با مداحي حاج حسين هوشيار، حاج ماشاءالله عابدي، نورايي، حاج قربان، علاقمندان، كاتوزيان، مالكي نژاد، حاج غلام و بكايي برگزار خواهد شد.

علاقمندان مي توانند براي شركت در اين مراسم معنوي تا پايان تير ماه جهت ثبت نام به دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي امير كبير مراجعه و يا با شماره تلفن 1-64542300 تماس حاصل كنند.

کد مطلب 345840

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