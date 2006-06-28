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۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۷

جشنواره فيلم كوتاه تهران 50 ميليون تومان جايزه مي‌دهد

به برترين آثار شركت‌كننده در جشنواره بيست و سوم فيلم كوتاه تهران بيش از پنجاه ميليون تومان جايزه اختصاص داده مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران اعلام كرد در سه بخش ملي، بين الملل و ويژه بيست و سومين جشنواره ملي و يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه جوايز نقدي بالغ بر پنجاه و يك ميليون تومان به برگزيدگان اهدا خواهد شد. در بخش مسابقه سينماي ايران به بهترين تحقيق و پژوهش براي فيلم مستند، فيلمنامه، فيلم تجربي، پويانمايي، مستند، داستاني و فيلم به معناي مطلق در مجموع 83 ميليون ريال تعلق خواهد گرفت.

در بخش ويژه نيز به بهترين فيلم با موضوع پيامبر اعظم (ص) و سرزمين زيباي ما 20 ميليون ريال اهدا مي گردد. جوايز مسابقه بين الملل در پنج بخش داستاني، مستند، پويا نمايي، تجربي و بهترين فيلم به معناي مطلق در كل 16 هزار و پانصد يورو خواهد بود. در بخش مسابقه آسيا پاسيفيك نيز 10 هزار يورو براي بهترين فيلم، كارگرداني و فيلمنامه اختصاص داده شده است. در بخش در جستجوي حقيقت مبلغ 3 هزار يورو به بهترين فيلم اهدا مي گردد.

آخرين مهلت براي ارسال فيلم جهت حضور در بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران، اول مرداد است و علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به دفتر جشنواره واقع در خيابان گاندي، كوي 19، پلاك 20، انجمن سينماي جوانان ايران مراجعه نمايند.

کد مطلب 345866

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