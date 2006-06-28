به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران اعلام كرد در سه بخش ملي، بين الملل و ويژه بيست و سومين جشنواره ملي و يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه جوايز نقدي بالغ بر پنجاه و يك ميليون تومان به برگزيدگان اهدا خواهد شد. در بخش مسابقه سينماي ايران به بهترين تحقيق و پژوهش براي فيلم مستند، فيلمنامه، فيلم تجربي، پويانمايي، مستند، داستاني و فيلم به معناي مطلق در مجموع 83 ميليون ريال تعلق خواهد گرفت.

در بخش ويژه نيز به بهترين فيلم با موضوع پيامبر اعظم (ص) و سرزمين زيباي ما 20 ميليون ريال اهدا مي گردد. جوايز مسابقه بين الملل در پنج بخش داستاني، مستند، پويا نمايي، تجربي و بهترين فيلم به معناي مطلق در كل 16 هزار و پانصد يورو خواهد بود. در بخش مسابقه آسيا پاسيفيك نيز 10 هزار يورو براي بهترين فيلم، كارگرداني و فيلمنامه اختصاص داده شده است. در بخش در جستجوي حقيقت مبلغ 3 هزار يورو به بهترين فيلم اهدا مي گردد.

آخرين مهلت براي ارسال فيلم جهت حضور در بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران، اول مرداد است و علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به دفتر جشنواره واقع در خيابان گاندي، كوي 19، پلاك 20، انجمن سينماي جوانان ايران مراجعه نمايند.