مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در خصوص پيش بيني تهيه لايحه ويژه رفاه اجتماعي بر اساس سند تلفيق برنامه چهارم گفت : اين لايحه بايد توسط وزارت رفاه تهيه مي شده كه هنوز اين وزارت خانه اقدامي را در اين خصوص انجام نداده است .

وي با اشاره به سند فقر زدايي كه آخرين مصوبه دولت گذشته بود، اظهار داشت : يكي از بندهاي اين سند ماليات ويژه رفاه بود كه هنوز اقدام خاصي در اين ارتباط صورت نگرفته است .

يارمند با بيان اينكه تاكنون در ايران مالياتي به نام ماليات رفاه وجود نداشته است، تصريح كرد : اين در حالي است كه در برخي ازكشور ها ماليات به دو دسته ماليات معمولي كه تمام مردم مي پردازند و ماليات رفاه تقسيم شده است .

وي افزود : در برخي كشور ها نظير سوئيس ماليات رفاه به برخي كالاها نظير سيگار مشروبات الكلي و نوشيدني هاي الكلي اختصاص مي يابد و درصد بالايي از قيمت آنها را تشكيل مي دهد. ‏ به طور مثال، چهار پنجم قيمت سيگار و نه دهم قيمت مشروبات الكلي در چنين كشورهايي به ماليات رفاه تعلق مي گيرد.

مدير كل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بيان اينكه ماليات ويژه رفاه اجتماعي به طور كامل در ايران اجرا نشده است، تصريح كرد: مواردي براي اين نوع ماليات وجود داشت اما به صورت رسمي به عنوان ماليات ويژه رفاه اجتماعي تلقي نمي شد.

وي در خصوص اينكه بر اساس اين سند قرار بود 50 درصد از منابع حاصل از شفاف سازي يارانه حامل انرژي به اجراي طرح هاي فقر زدايي اختصاص يابد، گفت : از ديدگاه اجتماعي يارانه ها داراي دو هدف يعني كمك به فقرا و منطقي كردن فاصله دهك هاي درآمدي بالا و پايين است .

يارمند با بيان اينكه منطقي كردن يارانه ها به معناي گرفتن ثروت ثروتمندان نيست، تصريح كرد : هدف يارانه ها تقويت ثروت گروه هاي پايين درآمدي از طريق كمك هاي انتقالي و يارانه ها است؛ به عبارت ديگر هدف از منطقي كردن يارانه ها برخورد كمونيستي با موضوع نيست .

مدير كل دفتر اموررفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به اينكه دادن يارانه به گروه هاي پائين درآمدي باعث كاهش فاصله دهك بالا و پائين جامعه مي شود، گفت : در حال حاضر درآمد دهك بالا با دهك پائين حدود 5/17 تا 18 برابر است كه اين رقم در كشورهاي همسايه ايران نظير تركيه و پاكستان در حدود 8 الي 9 درصد است و منطقي ترين حالت آن نيز اين است كه كمتر از 10 درصد باشد و اين اختلاف درآمد بين بالاترين دهك جامعه با پايين ترين دهك جامعه است .

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 50 درصد درآمد جامعه به دهك بالاي درآمدي و بقيه به 8 دهك پايين درآمدي تعلق دارد، افزود : يارانه در اين امر به نفع گروه ها و دهك هاي پايين درآمدي مداخله كرده و ثروت آنها را بالا مي برد و آنچه در لايحه ماليات ويژه رفاه اجتماعي منظور شده چنين كاري را مي خواهد انجام دهد .

يارمند اضافه كرد : يارانه اي كه در حال حاضر به طور متوازن به تمام مردم جامعه پرداخت مي شود مانند يارانه سوخت و انرژي بايد به دهك هاي پايين جامعه تعلق گيرد تا قدرت آنها را افزايش دهد.

وي تصريح كرد : عدالت به معناي پرداخت بارانه به طبقات پايين درآمدي براي كاهش فاصله دو طبقه بالا و پايين است .

مدير كل دفتر اموررفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ادامه داد : در مواقع ضروري و اضطراري نظير زمان جنگ كه كشور با كمبود مواجه است، يارانه مي تواند به هر فردي تعلق گيرد ولي در زمان عادي كه كالاها به ميزان وفور در جامعه وجود دارد چنين الزامي نيست و در چنين حالتي يارانه ها بايد به طبقات پايين درآمدي كه داراي توان خريد نيستند، تعلق گيرد .

وي با بيان اينكه پرداخت مساوي يارانه به دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه به معناي پرداخت عادلانه يارانه ها نيست، افزود : بررسي ها نشان مي دهد كه پرداخت يارانه به طبقات پايين درآمدي نسبت به پرداخت يارانه به طور مساوي به تمام طبقات درآمدي همانند وضعيت فعلي باعث افزايش دو برابري رفاه طبقه پايين و كاهش كمتر از يك درصد (نه دهم درصد ) رفاه طبقه بالاي درآمدي مي شود .

يارمند با اشاره به اينكه اختصاص 50 درصد از منابع حاصل از شفاف سازي يارانه حامل انرژي به اجراي طرح هاي فقرزدائي يكي از اهداف سند فقرزدائي ازديدگاه اجتماعي است، گفت : يارانه از ديدگاه سياسي و اقتصادي اهداف خاصي دارد، به طوريكه يارانه سياسي به منظور محبوب شدن دولت در قلب هاي مردم پرداخت مي شود .

وي كمك ايران به مردم افغانستان و لبنان را يك نوع ديگر از يارانه هاي سياسي دانست و افزود : اين گونه پرداخت يارانه براي بهبود روابط سياسي و اقتصادي دو كشور صورت مي گيرد .

مدير كل دفتر اموررفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورپرداخت يارانه به فعاليت هاي اقتصادي به منظور با صرفه شدن توليد كالاها را نوعي ديگر از پرداخت يارانه ها دانست و اظهار داشت : اين پرداخت به منظور اعمال سياست كنترل بازار صورت مي گيرد .

وي گفت : با توجه به اينكه رسيدگي به فقرا و متعادل كردن دهك هاي درآمدي از اهداف يارانه ها محسوب مي شود حتي اگر به جاي اينكه 50 درصد از منابع حاصل از شفاف سازي يارانه حامل انرژي به اجراي طرح هاي فقرزدائي اختصاص يابد تمام اين منابع را نيز اختصاص دهيم اقدام بسيار منطقي را انجام داده ايم .

يارمند با اظهار تاسف از اينكه در حال حاضر يارانه ها به مكانيزم هاي خود در بعد اجتماعي عمل نمي كنند، افزود : در حال حاضر پرداخت يارانه ها در راستاي اين دو هدف نيست بلكه بيشتر به نفع ثروتمندان و دهك هاي بالاي درآمدي است .

وي همچنين لايحه ايجاد حساب هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي را جزء همين سند دانست و گفت : اين حساب يك حساب واسط مانند حساب ذخيره ارزي بود .

مدير كل دفتر اموررفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربا اشاره به نگراني ها و اضطراب هاي بي موردي كه در ارتباط با حذف يارانه ها در جامعه ايجاد شده بود، اظهار داشت : هدفمند كردن يارانه ها به معناي حذف يارانه ها نيست بلكه پرداخت يارانه به قشر پايين و رسيدن حق به حقدار است .

وي خاطرنشان كرد : براساس لايحه ايجاد حساب هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي حسابي مشخص و شفاف ايجاد مي شود كه برمبناي آن هر يارانه اي كه هدفمند شد معادل آن به اين حساب واريز مي شود و سپس از اين حساب به فقرا و محرومين يارانه پرداخت مي شود .

يارمند با بيان اين كه اين لايحه توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي تدوين مي شود، تصريح كرد : اين لايحه داراي چارچوب بسيار مطلوب و از اهداف هدفمند كردن يارانه ها بود .