تيم ملي جودو نابينايان ايران عازم فرانسه شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين مسابقات در شهركلرمونت فرانسه ازهشتم لغايت دوازدهم تير برگزار مي شودد. سعيد رحمتي از خراسان - حمزه ندري از لرستان - علي خليدي از خوزستان - سيد امير ميرحسن نتاج از مازندران - نويد فرخ زاد از تهران و موسي پورعباسي از آذربايجان شرقي جودو كاران كشورمان هستند و خسرو گلكار و ناصر قره گوزلو مربيان تيم و عليرضا اميني بعنوان سرپرست، كاروان ورزشي كشورمان را همراهي مي كند. همچنين علي محمد عزيزي نيز بعنوان داور ايراني در رقابتها حضور خواهند داشت.

جودوكاران روشن ضمير كشورمان بايد ازعنوان نايب قهرماني جهان كه سال گذشته درمسابقات 2005 برزيل كسب نمودند دفاع نمايند.