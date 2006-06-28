زندگي سياسي بدون هزينه نيست/ تمامي پرونده هاي مفسدان را تا حد توان افشا مي كنم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، افروغ كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران سخن مي گفت، در خصوص قراردادن شبنامه مذكور در كازيوي نمايندگان ملت، گفت: كسي كه وارد عالم سياست مي شود و رويكرد انتقادي اتخاذ مي كند، بايد منتظر و آماده تحركات شبكه ها و باندهاي متعفن و فاسد و ريشه دار در حوزه هاي سياسي و اقتصادي باشد.

وي اين مساله را امري طبيعي دانست و ادامه داد: وقتي شبنامه را ديدم، از اين كه جامعه ما اينگونه است كمي ناراحت شدم ، ولي اكنون عزم خود را جزم كردم تا بيش از گذشته پرونده مفسدان را افشا كنم. عده اي تصور مي كنند با بدنام كردن و راست و دروغ گفتن مي توانند با خيال آسوده به فعاليت هاي فاسد خود ادامه دهند.

افروغ با تاكيد بر اين كه سرنخ هايي به دست آورده كه هويت عاملان توزيع شبنامه مذكور را مشخص مي كند، خاطر نشان كرد: امروز مي دانم چه كساني سنگ در دل دارند و ديگران مي پندارند در و گوهر است و من تمام اين سنگها را افشا مي كنم. همه شبكه هاي سياسي و قدرت كه در قالب گروه ها و جناح هاي مختلف از اين اقدامات حمايت مي كنند و حتي مانع تحقق شعارهاي دولت نهم شده اند را افشا مي كنم.

افروغ با تاكيد بر اينكه بايد با جديت زمينه لازم براي تحقق عدالت در جامعه فراهم شود، گفت: از اين كه كساني چيزي درباره من رو كنند، استقبال مي كنم ولي لجن پراكني اقدامي غيرانساني و دور از اخلاق است. من خانه اي 30 الي 40 ميليون توماني در روستاي رئيس كولاي لغور (مازندران) دارم كه حاضرم آن را با يك آپارتمان در تهران معاوضه كنم ولي اينها مدتها گشته اند و اين محل را كه براي مطالعه و تحقيق و دور از زشتي ها و پلشتي ها بنا كرده ام را يافته اند.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم در خصوص ارتباط توزيع شبنامه با موضوع درخواست 70 نماينده از رئيس مجلس شوراي اسلامي براي عزل رئيس ديوان محاسبات كل كشور، گفت: در اين شبنامه به بخشي از اظهارات من درباره محمدرضا رحيمي اشاره شده بود و با توجه به زمان توزيع آن، به نظر مي رسد بي ارتباط نباشد.

افروغ در پاسخ به اين سوال كه آيا اين مساله به اطلاع منابع اطلاعاتي و امنيتي نيز رسيده، اظهار داشت: اين اقدام را انجام داده ام و در صحن علني مجلس هم مطرح كرده ام كه سر نخ هايي را به دست آورده ام كه كار چه كساني مي تواند باشد. كساني كه با تملق و چاپلوسي بزرگ شده اند و فعاليت سياسي مي كنند، دريوزه هاي سياسي كه متاسفانه در همه گروهها و جناح هاي سياسي چپ و راست هستند و استثناء هم ندارند، مي توانند عامل توزيع شب نامه مذكور باشند.

اين نماينده متذكر شد: بازگشت به صلابت و اصالت انقلاب اسلامي كار آساني نيست و هم ملت و هم ما به عنوان نمايندگان آنها كار سنگيني در برخورد با مفسدان در پيش داريم و بايد عزم را جزم كرد.

افروغ در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اقدامات هزينه اي براي شما در بر نخواهد داشت، اظهار داشت: زندگي سياسي بدون هزينه نيست و اين روند كه از اينجا آغاز شده، مي تواند هزينه هاي بيشتري نيز داشته باشد.كسي كه دراين انقلاب نفس كشيده و با اين انقلاب بزرگ شده و حيات و بقاي خود را مرهون انقلاب مي داند، بالاترين هزينه ها براي او بزرگ ترين موهبت مي شود.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي درباره بررسي مسايل فوتبال كشور در اين كميسيون گفت: در مورد يك ميليارد تومان هزينه اي كه شده بايد بگويم كه شما درباره بزرگداشت سال مولانا مضايقه مي كند از اينكه يك همايش برگزار كنيد اما يك ميليارد تومان در آلمان خرج مي كنند با چه بازده و چه رويكردي و با چه مديريتي؟ اين چه رويكرد احساسي و هيجاني است كه در مسابقات فوتبال داشتيم. چرا همه چيز با هيجان، همه چيز احساس، همه چيز شور و عاطفه، پس چه زماني عقل، محاسبه و برنامه ريزي به كار گرفته مي شود.

وي در خاتمه گفت: يك فضاي احساسي و هيجاني درست مي كنند تا دهان ها را ببندند و همه بايد ساكت باشند ؛ حاصل آن مي شود غلبه نفاق، ريا و بسترسازي و مظلوميت براي عده اي از افراد.