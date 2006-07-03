مسابقات ربات هاي خودرو در دانشگاه ناتينگهام ترنت برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در حدود 40 دانش آموز از مدارس "ناتينگهام شر" پس از گذراندن مراحل مورد نياز، جواز حضور در اين دوره از مسابقات را كه در كمپ "كليفتون" برگزار مي شود، دريافت كردند.

دانش آموزان بايد روباتي به شكل خودرو طراحي كنند كه قادر باشد در جاده باريكي حركت كرده و توپي به اندازه توپ پينگ پونگ را به زمين حريف پرتاب كند و سپس به خط شروع باز گردد كه تمامي اين حركات بايد در سريع ترين زمان ممكن انجام شود. روبات ها بايد به طور خودكار نقطه پرتاب و زمان بازگشت را شناسايي كنند.

دانش آموزان مقطع دبستان براي ساخت روبات ها از سنسورهاي مكانيكي و دانش آموزان مقطع دبيرستان از سنسورهاي الكترونيكي با كامپيوترهاي بسيار كوچك استفاده مي كنند.

امتياز براساس سرعت و دقت اعطا شده و براي انتخاب برندگان، خلاقيت هاي فني و نوآوري نيز اصلي مهم قلمداد مي شود.

اين دوره از رقابت ها، تجربه فراگيري در دانش آموزان را بالا مي برد و فرصت مناسبي را براي آنها فراهم مي سازد تا با هم سن و سالان خود به تبادل افكار پرداخته و با كارخانه داران محلي در خصوص مقوله مهندسي گفتگو كنند. برخي از اين كارخانه داران در پانل هاي قضاوتي قرار خواهند گرفت.