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۱۰ خرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۴۰

وزير امور خارجه سومالي :

سازمان كنفرانس اسلامي بايد از حالت انفعالي خارج شود

سازمان كنفرانس اسلامي بايد از حالت انفعالي خارج شود

وزير امور خارجه سومالي خواستار خارج شدن سازمان كنفرانس اسلامي از وضعيت انفعالي و سكون كنوني شد.

 وي كه در جريان سي امين اجلاس وزيران امور خارجه عضو سازمان كنفرانس اسلامي با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت وگو مي كرد، افزود: جهان اسلام با چالشهاي خطرناكي روبروست و براي مقابله با اين چالشها ، وجود اتفاق نظر و تفاهم در چارچوب مشخص و اتخاذ موضع يكپارچه از سوي اعضاي اين سازمان ضروري است .
 وزير خارجه سومالي اظهار داشت : شرايط منطقه خاورميانه  بسيار حساس است و نياز به تقويت وحدت و همبستگي  بين   دولتهاي اسلامي بيشتر از هر زمان ديگر احساس مي شود زيرا ما در شرايط سختي به سر مي بريم كه تهديدات و چالشهاي خارجي عليه جهان اسلام افزايش يافته است .
 وي يكي از مهمترين چالشهاي مقابل جهان اسلام  را ارتباط دادن  ترويسم به اسلام دانست و گفت دشمنان با  نشر اكاذيب عليه اسلام و ارزشهاي اسلامي سعي دارند چهره اسلام را مخدوش كنند و كشورهاي اسلامي  بايد در مقابل آن اقدامي عملي  داشته باشند.
 حسن ابراهيم دومين چالش پيش روي جهان اسلام را تهديدها وفشارهاي كنوني عليه كشورهاي اسلامي خواند و خواستار همبستگي و اتحاد همه كشورهاي اسلامي براي بي اثر كردن اين تهديدها شد.
  وي چالش ديگر را چالش اقتصادي خواند و خاطر نشان كرد كه كشورهاي اسلامي بايد از طريق همكاري همه جانبه و تشكيل بازار مشترك اقتصادي به رونق اقتصاد جهان اسلام كمك كنند.
  وزير خارجه سومالي افزود: كشورهاي پيشرفته چنين وانمود مي كنند كه همكاري با كشورهاي اسلامي مهم نيست بلكه همكاري با كشورهاي پيشرفته و داراي تكنولوژي سودمند است اما ما اكنون متوجه شده ايم كه همكاري بين كشورهاي اسلامي بسيار سودمند است و نقش مهمي در برابر مقابله با خطرات  روند جهاني سازي دارد.
وي ايران را داراي جايگاه استراتژيك و تمدن اصيل در منطقه خواند و تاكيد كرد : ايران مركز ثقل و مورد اعتماد سازمان كنفرانس اسلامي است و نقش مهم و تاثير گذار در روند همبستگي و وحدت ميان كشورهاي اسلامي بر عهده دارد.
 وزير امور  خارجه سومالي در پايان روابط كشورش با ايران را تاريخي و هميشگي توصيف كرد.
  سي امين اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي طي روزهاي 7تا 9 خرداد ماه جاري در تهران  برگزار شد.
 
کد مطلب 3460

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