همكاريهاي ديني سوريه و بلغارستان افزايش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، دكتر احمد بدرالدين حسون مفتي سوريه با شيخ مصطفي اليش حجي مفتي جمهوري بلغارستان در زمينه راههاي گسترش همكاري و تعميق روابط ديني دو جانبه گفتگو كردند.

در اين نشست كه مفتي دمشق و علماي دين اسلام نيز حضور داشتند، نقش مسلمانان اروپا در معرفي اسلام، ارائه چهره واقعي اين دين در جهان و راهكارهاي از بين بردن چهره نادرست آن مورد بررسي قرار گرفت.

شيخ بدر الدين حسون مفتي سوريه گفت: گسترش همكاري و تثبيت روابط در زمينه هاي فتوا، ارشاد، تبليغ و اشاعه اسلام به همراه آموزشهاي خاص اسلامي و ديني بسيار اهميت دارد و كشورها بايد روابط خود را در اين راستا افزايش دهند.

شيخ اليش حجي مفتي بلغارستان نيز به ضرورت همكاري كشورهاي در راستاي تحكيم در زمينه هاي مختلف اشاره كرد و گفت: بايد با برگزاري همايش، نشست و سمينارهاي مختلف اسلامي در زمينه هايي چون تدريس مسائل شرعي، به آماده سازي و ساماندهي امامان و خطيبان مساجد پرداخت تا آنها بتوانند نقش و فعاليت خود را در زمينه تبيين و تشريح مسائل شرعي و ديني به خوبي ايفا كنند.