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۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۲۶

با كنكور تا كنكور - 47 / معاون آموزش و پذيرش سازمان سنجش در گفتگو با مهر :

تمايل به پذيرش در رشته هاي داراي شرايط خاص بايد در پاسخنامه درج شود / انصرف از رشته هاي داراي شرايط خاص تا قبل از انتخاب رشته جايز است

تمايل به پذيرش در رشته هاي داراي شرايط خاص بايد در پاسخنامه درج شود / انصرف از رشته هاي داراي شرايط خاص تا قبل از انتخاب رشته جايز است

آن دسته از داوطلباني كه تمايل دارند در رشته هايي كه داراي برخي شرايط خاص هستند مانند رشته هاي دانشگاه هاي مالك اشتر، مذاهب اسلامي و پزشكي ارتش شركت كنند، بايد حتما در انتخاب اين رشته ها و ارائه كد مربوط آنها در پاسخنامه دقت كامل داشته باشند و تنها در صورتي كه علاقه به كار در اين رشته و به عنوان مثال محيط هاي نظامي دارند، اقدام به انتخاب اين رشته ها كنند.

دكتر "حسين پوركاظمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: در عين حال در صورتي كه داوطلبي كد مربوط به اين رشته ها را در پاسخنامه درج كرد و پس از آزمون و در هنگام انتخاب از شركت در آنها و انتخاب در فرم انتخاب رشته منصرف شد، مانعي ندارد و تا قبل از انجام مصاحبه اين رشته ها مي تواند از شركت در اين رشته ها انصراف دهد.

معاون آموزش سازمان سنجش گفت: تنها در صورتي كه اين رشته ها در فرم انتخاب رشته جز 9 انتخاب اول و در برخي موارد پس از آن قرار گيرد و داوطلب در اين رشته ها پذيرفته و در مصاحبه نيز قبول شود، انصراف از آنها مانند انصراف از ديگر رشته هاي روزانه محسوب مي شود.

کد مطلب 346027

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