تمايل به پذيرش در رشته هاي داراي شرايط خاص بايد در پاسخنامه درج شود / انصرف از رشته هاي داراي شرايط خاص تا قبل از انتخاب رشته جايز است

دكتر "حسين پوركاظمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: در عين حال در صورتي كه داوطلبي كد مربوط به اين رشته ها را در پاسخنامه درج كرد و پس از آزمون و در هنگام انتخاب از شركت در آنها و انتخاب در فرم انتخاب رشته منصرف شد، مانعي ندارد و تا قبل از انجام مصاحبه اين رشته ها مي تواند از شركت در اين رشته ها انصراف دهد.

معاون آموزش سازمان سنجش گفت: تنها در صورتي كه اين رشته ها در فرم انتخاب رشته جز 9 انتخاب اول و در برخي موارد پس از آن قرار گيرد و داوطلب در اين رشته ها پذيرفته و در مصاحبه نيز قبول شود، انصراف از آنها مانند انصراف از ديگر رشته هاي روزانه محسوب مي شود.