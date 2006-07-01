حواشي كشتي ورزش ملي كشور را تهديد مي كند / موج انتقادات در كمين فدراسيون كشتي

به گزارش خبرنگار " مهر" برخي ازكارشناسان اين رشته ورزشي معتقد هستند يزداني خرم مديري با قابليت است اما عدم آگاهي وي از كشتي ، ضربه هاي جبران ناپذيري را به اين ورزش وارد مي كند به نحوي كه ورزش ملي كشور به بازي گرفته شده و ممكن است آينده اين ورزش پهلواني به خطر بيفتد.

ورزش كشتي ، ورزشي مردمي است كه نمي توان به تنهايي و يك تنه براي اين رشته اظهار نظر كرد و كارها را پيش برد اما خيلي ها معتقد هستند كه كادرمديريت جديد فدراسيون بدون آينده نگري فقط به فكر پياده كردن افكار خود براي به اصطلاح پيشبرد اين ورزش است.

درحال حاضر موجي كه فدراسيون كشتي را فرا گرفته ، استعفاي بهشتيان دبيرفدراسيون و جايگزيني عارف ربطي به جاي اوست. بهشتيان در اوايل فعاليت يزداني خرم در فدراسيون كشتي بسيار اظهار خوشحالي مي كرد زيرا معتقد بود يزداني خرم مديري است كه مي تواند با توانمندي هاي خويش، فدراسيون كشتي را جلوه اي تازه بخشد و با استفاده از راهنمايي هاي متخصصان اين رشته ورزشي آينده كشتي را تضمين خواهد كرد اما با گذشت دو ماه فعاليت با سرپرست جديد فدراسيون نظر وي به طور كامل تغيير كرد به نحوي كه با صراحت بيان كرد يزداني خرم مديري مناسب براي ورزش اول كشور نيست و بهتر است فعاليت خود را در همان فدراسيون واليبال ادامه دهد و در جاي ديگر اظهار داشت علي آبادي با انتخاب يزداني خرم تير خلاصي را به پيكر نحيف كشتي وارد كرد و وي سرانجام با استعفاي خود براي هميشه از كشتي كناره گرفت.

بعد از استعفاي بهشتيان ، سرپرست فدراسيون عارف ربطي را به عنوان دبير معرفي كرد البته ربطي هم در كار خود بي سابقه نيست زيرا در دوره هاي قبل نيز تجربه فعاليت در اين سمت را چشيده است اما با آمدن ربطي هم زمزمه هايي نيز شنيده مي شود و آنهايي كه از دور اين ميدان مديريت را تماشا مي كنند معتقد هستند كه ربطي خيلي رويايي وارد عرصه فعاليت در حوزه كشتي شده است اما بازهم مي شود اميدواربود كه اين روياهاي شيرين به واقعيت بپيوندد.

سيدجواد رفوگر دبير اسبق فدراسيون كشتي در اين خصوص به خبرنگار " مهر" گفت : ربطي همسوي تفكرات يزداني خرم است و سابقه فعاليت دراين عرصه را نيز داراست اما نبايد فراموش كرد كه كشتي يك ورزش انفرادي نيست بلكه يك ورزش اجتماعي است كه پشتوانه اي به بزرگي ملت ورزش دوست ايران دارد و اگركشتي با همين روند فردي پيش برود نمي توان آينده اي روشن را براي ورزش اول كشور پيش بيني كرد.

وي ادامه داد : اكنون زماني فرارسيده است كه بايد تخصصي كاركرد و هركس متخصص حوزه فعاليت خود باشد.

سيد حسن بهشتيان دبير مستعفي فدراسيون كشتي نيز اظهارداشت : حرف هاي نامربوط برخي از آقايان قداست كشتي پهلواني و مردمي كشورمان را زيرسوال برده است و من حاضر به تحمل اين وضع نيستم به همين دليل هم استعفا دادم.

وي ادامه داد: اگركشتي ما با اين بي برنامگي و غيرتخصصي پيش برود آينده اين ورزش پيش بيني خوبي ندارد.

عارف ربطي دبيرجديد فدراسيون كشتي اظهار داشت: تلاش خواهيم كرد حاشيه هاي موجود را از ورزش اول كشورمان حذف كنيم زيرا اصلي ترين معضلي كه گريبان گير اين رشته ورزشي در كشور است وجود حاشيه هاي نامربوط و جوسازي هاي نامناسب است كه آرامش را از كشتي ايراني سلب كرده است.

وي خاطرنشان كرد: در فدراسيوني كه ورزش اول كشور را اداره مي كند همه كارها و حتي مكاتبات بايد به صورت قانونمند اجرا شود و نبايد اجازه دهيم بي نظمي هايي كه فدراسيون قبلي را به چالش كشيد كادرجديد را نيز دچار تنش كند

با اين اوصاف اميد مي رود وضعيتي كه هر روز بيش از پيش كشتي ايراني را در خود فرومي برد و به حاشيه ها مي كشاند از ورزش اول كشورمان حذف شود وشاهدعملي شدن وعده هاي شيرين و رويايي مسئولان وقت فدراسيون باشيم.