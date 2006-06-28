نيكبخت قبل از امضاء توافقنامه پرسپوليسي شده بود/ ياورزاده را به استقلال داديم

محمد حسن انصاريفرد كه پس ازعقد قرارداد نيكبخت واحدي با خبرنگار " مهر" گفت و گو مي كرد ضمن بيان اين مطلب افزود: واحدي نيكبخت ازجمله بازيكناني بود كه نامش در ليست خريد آري هان قرارداشت. ما هم با او به توافق رسيديم و امروزقرارداد دوساله اش را به ثبت رسانديم.

محمدحسن انصاري فرد درباره توافق نامه اي كه دوشنبه شب بين اعضاي هيات مديره دو باشگاه پرسپوليس و استقلال برقرارشده بود گفت: ما قبل از اين توافقنامه با نيكبخت قرارداد بسته بوديم ودرست نبود اين بازيكن كه به خاطر عضويت در پرسپوليس وارد جريانات تازه اي شده بود را رها كنيم. علاوه برآن بعد از اين توافق نامه روز سه شنبه مطلع شديم كه مسئولان باشگاه استقلال با بهشاد ياورزاده و حسين بادامكي دوبازيكني كه با پرسپوليس قرارداد داخلي بسته بودند وارد مذاكره شده بود . حتي ياورزاده سه شنبه شب نزد من آمد و براي رفتن به استقلال اجازه گرفت. ما هم عليرغم اينكه ياورزاده با پرسپوليس قرارداد داشت اجازه داديم اودرتيمي كه دلش مي خواهد بازي كند. بنابراين فكرنمي كنم وقتي ما سد راه رفتن ياورزاده به استقلال نشديم مشكلي از لحاظ ارتباط بين دوهيات مديره بوجود آيد.

انصاري فرد درباره وضعيت قرارداد واحدي نيكبخت گفت: قرارداد اين بازيكن دوساله است. البته بايد بگويم كه نيكبخت با چند پيشنهاد خوب ازتيمهاي اروپايي وعربي مواجه است اما ما فعلاً قصد نداريم او را به تيمهاي خارجي منتقل كنيم. ما اميدواريم واحدي نيكبخت با جديت هر چه بيشتر و با توانايي هايي كه دارد بتواند درفصل آينده بويژه در فينال جام حذفي و انشاءا... ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا يكي از بازيكنان تاثيرگذارتيم پرسپوليس باشد.

