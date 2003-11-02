دماوند را در بهترين و خشن ترين لحظاتش به تصوير كشيده ام

دكتر " شاهين فرهت" در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " ضمن بيان اين مطلب در مورد تفكر اوليه اش راجع به ساخت اين سمفوني با عنوان " دماوند"، گفت: از كودكي دوست داشتم كه به دماوند بروم و بعدها كه با موسيقي همنشين شدم، آرزو كردم كه براي اين كوه كه يكي از سنبل هاي عظمت ايران است و به عنوان بام ايران شناخته مي شود، اثري موسيقايي بسازم.

وي افزود: سعي كردم زماني اين كار را شروع كنم كه به تكنيك و پختگي لازم از نظر خودم رسيده باشم . در حال حاضر اين اثر ششمين سمفوني و شصت و دومين موسيقي من به شمار مي آيد كه از سال 78 شروع به نوشتن آن كردم و 6 ماه براي نوشتن آن وقت صرف كردم.

فرهت در مورد ويژگي هاي اين سمفوني گفت: " دماوند" اثري است توصيفي كه در سه قسمت مختلف آهنگسازي شده است. اين اثرجمعا 45 دقيقه است كه قسمت اول آن 20 دقيقه، قسمت دوم 10 دقيقه و قسمت سوم 15 دقيقه است. در قسمت اول ما يك " صعود ذهني" داريم كه در يك روز نمايش داده شده است . اين بخش مقدمه اي دارد و يك تم خاص كه در طول سمفوني شنيده مي شود و به عنوان " ايده ثابت" شناحته مي شود كه من نام آن را " دماوند كوهي استوار" گذاشته ام. سپس قسمت اصلي آن آغاز مي شود. تم اول حالت دراماتيك دارد، تم دوم حالت تغزلي . در اوج موسيقي به قله مي رسيم ، كه حالتي است قوي، كوبنده و فاتحانه و همچنين ابهام گونه .

وي ادامه داد: پس از اين كه قله را فتح كرديم و برگشتيم ،غروب آفتاب را خواهيم داشت و پايان قسمت اول . اين قسمت حجيم ترين قسمت سمفوني است . در قسمت دوم برخلاف قسمت قبل كه پر از فراز و نشيب است، تم اصلي روستايي، چوپاني و ملايم است. قسمت سوم، خشن ترين قسمت سمفوني است كه بدترين وضع را كه طوفان و برف در يك شب روي قله است ، به تصوير مي كشد. در پايان قسمت سوم، تم قسمت اول تكرار مي شود و نماد اين است كه دماوند همچنان زنده و استواراست.

وي در مورد همراهي اين اثر با تصوير گفت: پيشنهادي به مركز موسيقي داده ام كه كليپي ويژه را كه در آن تصاويري از دماوند و صعود به آن آمده است ، در كنار اجراي اين سمفوني پخش كنند، آنها هم استقبال كردند ولي اين اتفاق بستگي به توانايي ها و قابليت هاي اين مراكز دارد.

فرهت در پايان در مورد زمان اجراي اين اثر گفت: تمام نت نويسي ها و پارت هاي مختلف اين اثر آماده است و منتظريم تا احتمالا بعد از اجراي " اتللو" به همراه اركستررودكي به رهبري آقاي صهبايي به همراه اجراي اركستر سمفونيك تهران اجرا شود.