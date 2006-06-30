سازمان بازنشستگي از خدمات رساني به بازنشستگان طفره نرود

عبدالرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نحوه خدمات رساني به بازنشستگان در شرح وظايف سازمان بازنشستگي ذكر شده است ، بنابراين سازمان نمي تواند مدعي باشد كه خدمات رساني و مسائل رفاهي به اين قشر به اين سازمان بر نمي گردد.

وي افزود: پرداخت حقوق به موقع و روان بازنشستگان از وظايف اصلي سازمان بازنشستگي كشوري است كه بايد اين امر در تمامي استان ها مورد بررسي قرار گيرد تا در صورتي كه سازمان در پرداخت به موقع حقوق ضعيف عمل نمود ، تذكر لازم داده شود.

ثروتي بر حمايت جدي تر دولت از قشر بازنشسته تاكيد كرد و افزود: با وجود برخي اقدامات و تسهيلات اما هنوز اغلب قشر بازنشسته با مشكلات عديده اي مواجه هستند كه اين امر حمايت ويژه دولت را مي طلبد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مشكلات اقتصادي باعث شده درصد بالايي از اين قشر پس از بازنشستگي مجدد مشغول به كار شوند و اين امر براي دولت نيز مشكل ساز خواهد بود. بنابراين دولت بايد به دنبال برنامه ريزي اساسي براي ايجاد تسهيلات لازم و ضروري و همچنين رفع مشكلات مادي اين قشر باشد.