اسرائيل شمار زيادي از وزيران و نمايندگان حماس را بازداشت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع امنيتي فلسطين گفتند كه ارتش اسرائيل بامداد امروز هشت وزير و 20 نماينده فلسطيني عضو جنبش حماس را در جريان عملياتي بازداشت كرده اند.

برپايه اين گزارش، ارتش رژيم صهيونيستي بامداد چهارشنبه به بهانه آزاد كردن نظامي مفقود شده اين رژيم با حمايت دهها دستگاه تانك و تجهيزات زرهي به نوار غزه يورش برد كه اين حملات باعث خسارتهاي فراواني به ساختار زيربنايي فلسطين بويژه تنها نيروگاه توليد برق در غزه شده كه برق 70 درصد نوار غزه را تامين مي كند.

شاهدان عيني و يك منبع امنيتي فلسطين گفتند كه حدود 30 دستگاه تانك نيمه شب گذشته به شمال نوار غزه يورش برده اند.

در همين حال، منابع امنيتي فلسطين گفتند كه نيروهاي ارتش اسرائيل چهارشنبه شب و بامداد امروز با انجام حملات به خانه هاي فلسطينيان در كرانه باختري رود اردن بويژه شهرهاي رام الله و الخليل شماري از وزيران و نمايندگان فلسطين و از اعضاي حماس را بازداشت كردند.

برپايه اين گزارش، وزيران ياد شده شامل خالد عرفه وزير امور قدس، محمد البرغوثي وزير كار، نايف الرجوب وزير اوقاف، وصفي كبها وزير امور اسيران، فخري تركمان وزير امور اجتماعي، عيسي الجعبري وزير امور محلي، عمر عبدالرازق وزير دارايي و سمير ابوعيشه وزير برنامه ريزي است. هويت نمايندگان فلسطيني اعلام نشده است.

در همين حال، منابع فلسطيني گفتند كه نظاميان رژيم اشغالگر قدس بامداد امروز همچنين شماري زيادي از فعالان جنبش حماس را در كرانه باختري بازداشت كردند.

در همين حال، احمد بحر يكي از رهبران جنبش حماس و نايب رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين بازداشت وزيران و نمايندگان حماس به وسيله اسرائيل را توطئه و جنگي سهمگين ضد دولت و مردم فلسطين توصيف كرد و اسرائيل را مسئول اين جنايت ها دانست.

وي افزود : هدف رژيم صهيونيستي از اين بازداشت ها به شكست كشاندن دولت و تعدي به دموكراسي فلسطين است.

"ايهود اولمرت" نخست وزير رژيم صهيونيستي با رد هرگونه گفتگو براي مبادله اسيران فلسطيني با نظامي ربوده شده اين رژيم گفته است كه مصمم به استفاده از شديدترين ابزارها براي آزادي نظامي ياد شده مي باشد.

برپايه اين گزارش، گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي جنبش حماس، تيپ ناصر صلاح الدين شاخه نظامي كميته هاي مقاومت مردمي و جيش اسلام روز دوشنبه در بيانيه اي با اعلام ربوده شدن يك نظامي رژيم صهيونيستي اعلام كردند كه اشغالگران به هيچ اطلاعاتي درباره نظامي مفقود شده خود دست پيدا نخواهند كرد مگر درصورتي كه متعهد به آزادي فوري همه زنان اسير فلسطيني و افراد زير 18سال دربند در زندانهاي اسرائيل شوند.

نهادهاي حقوقي محلي مربوط به اسيران فلسطيني اشاره مي كنند كه 126 اسير فلسطيني و 300 فرد كمتر از 18 سال همچنان در زندانهاي رژيم صهيونيستي به سر مي برند.

كميته هاي مقاومت مردمي نيز روز گذشته تاكيد كردند نظامي اسرائيلي ياد شده در محل امني به سر مي برد و تا تحقق خواسته هاي خود وي را نگه خواهند داشت.

در همين حال، عمير پيرتز وزير جنگ رژيم صهيونيستي با وجود ورود نظاميان رژيم صهيونيستي به نوار غزه مدعي شد كه اين رژيم قصد اشغال دوباره نوار غزه را ندارد.

از سوي ديگر، منابع نظامي رژيم صهيونيستي اعلام كردند كه جسد يك اسرائيلي را چهارشنبه شب در رام الله پيدا كرده اند و وي شهرك نشين ربوده شده اين رژيم در روز يكشنبه است.