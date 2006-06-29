ايران تنها كشور جهان است كه با همه وجود در مقابل زورگويي نظام سلطه ايستاده است/ قوه قضاييه بايد نقطه اميد و جلوه گاه عدالت براي مظلومان باشد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار رئيس و مسؤولان قوه قضاييه و جمعي از خانواده هاي شهداي هفتم تير، علت اصلي مخالفت نظام سلطه را با نظام جمهوري اسلامي ايران استقلال خواهي و ايستادگي ملت ايران در مقابل فزون خواهي هاي سلطه طلبان دانستند و تأكيد كردند: توطئه به شهادت رساندن آيت الله بهشتي و جمعي از مسؤولان و فعالان سياسي نظام در سال 1360 و انواع فشارهاي نظامي، سياسي و اقتصادي از بيست و هفت سال گذشته تا به امروز با هدف ضربه زدن به پايه هاي نظام اسلامي بوده است، بنابراين در چنين شرايط حساسي همه آحاد مردم و همچنين مسؤولان در قواي سه گانه بايد بسيار هوشيارانه و عاقلانه در جهت استحكام بيش از پيش پايه هاي نظام حركت كنند و ضمن حفظ وحدت و همدلي، با احساس مسؤوليت در صحنه كار و تلاش حاضر باشند.

ايشان با اشاره به موقعيت راهبردي سياسي و اقتصادي ايران در منطقه حساس خاورميانه و به چالش كشيده شدن نظام سلطه جهاني بوسيله نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران افزودند: جمهوري اسلامي ايران تنها كشور جهان است كه مسؤولان، ملت، و نخبگان آن به صورت منسجم و با همه وجود در مقابل زورگويي نظام سلطه ايستاده است، بنابراين اختلاف قدرتهاي سلطه طلب با نظام اسلامي، اختلافي معمولي نيست.

رهبر انقلاب اسلامي پشتوانه نظام اسلامي را هفتاد ميليون جمعيت كشور و احساسات دوستانه دنياي اسلام دانستند و با تأكيد بر اينكه بسياري از كشورهاي دنيا هيچ گونه خصومتي با نظام جمهوري اسلامي ندارند و بيشتر آنها به صورت آشكار و يا پنهان، مواضع مستقل و ايستادگي ملت ايران را تحسين مي كنند، خاطرنشان كردند: بيشترين دشمني با نظام اسلامي از جانب كشورهايي است كه انگيزه هاي سلطه طلبي بيشتري دارند.

حضرت آيت الله خامنه اي، مسئوليت ملت و مسؤولان را در چنين شرايطي، تاريخي و سرنوشت ساز دانستند و تصريح كردند: برهه كنوني حيات ملت ايران شايد در طول صدها سال براي ملتها و كشورهاي ديگر پيش نيايد ضمن آنكه عملكرد صحيح و هوشيارانه مردم و مسؤولان در اين برهه براي صدها سال آينده تأثيرگذار خواهد بود.

ايشان وضع كنوني ايران و نظام اسلامي را بسيار بهتر از بيست و هفت سال گذشته ارزيابي و تأكيد كردند: با وجود تلاشهاي انجام گرفته، ظرفيت هاي كار فراوان است و بايد با تلاش مضاعف، از نقاط ضعف كاسته و بر نقاط مثبت افزوده شود و ملت و مسؤولان ايران ثابت كرده اند كه توانايي انجام اين كار را دارند.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود، شهيد آيت الله بهشتي را معمار حقيقي دستگاه قضايي جمهوري اسلامي دانستند وافزودند: قوه قضاييه بايد مرجعي اطمينان بخش براي آحاد مردم و نقطه اميد و جلوه گاه عدالت براي مظلومان، باشد.

ايشان با تأكيد بر اينكه بايد همواره به دستگاه قضايي در ميان مردم به عنوان يك حَكم عادل، منصف، تيزبين و هوشيار، نگريسته شود خاطرنشان كردند: مهم ترين مسؤوليت قوه قضائيه مبارزه با جرم و تخلف و اجراي قاطعانه عدالت است.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه دستگاه قضايي به تنهايي نمي تواند همه امور كشور را اصلاح كند، افزودند: اگر دستگاه قضايي وظيفه خود را به صورت كامل و صحيح انجام دهد، ديگر دستگاهها نيز مجبور به حركت به سمت صلاح و مبارزه با عوامل فساد خواهند شد.

ايشان همچنين لزوم برخورد قاطعانه با تخلفات در قوه قضاييه و حتي حساس بودن به شبهه تخلف را يادآور شدند.

در اين ديدار، آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه، ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير به ويژه شهيد آيت الله بهشتي، گزارشي از اقدامات انجام گرفته در دستگاه قضايي ارائه كرد و با اشاره به قانون اصلاح تشكيلات قضايي، قانون مجازاتهاي جايگزين و تدوين حقوق شهروندي گفت: در سالهاي اخير با وجود افزايش پرونده هاي ورودي به محاكم قضايي، زمان رسيدگي به اين پرونده ها در دادگستري ها و شوراهاي حل اختلاف كاهش يافته است.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به دستگاههاي نظارتي متعدد در دستگاه قضايي و افزايش كيفيت نظارت براي فعال و كارآمد كردن بخشهاي مختلف افزود: درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي و زمين خواري، هماهنگي خوبي ميان سه قوه وجود دارد و تاكنون مبالغ هنگفتي به بيت المال بازگردانده شده است.

وي همچنين لزوم اصلاح برخي قوانين و مقررات، و تغيير برخي ساختارها و سياستهاي اقتصادي را براي كاهش دعاوي و نزاعها، ضروري دانست.