سوريه تجاوز هواپيماهاي اسرائيلي به حريم هوايي خود را تائيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رسمي سوريه، دو فروند هواپيماي نظامي اسرائيل بامداد چهارشنبه به حريم هوايي اين كشور تجاوز كردند و بر فرار ساحل سوريه به پرواز درآمدند.

برپايه اين گزارش سوريه اعلام كرد پدافند ضد هوايي اين كشور هواپيماها اسرائيلي را مجبور فرار كرد.

يك منبع اطلاع رساني سوريه گفت كه اين دو هواپيما در ارتفاع پائين پرواز مي كردند و اين تجاوزگريهاي اسرائيل، اقدام تحريك آميز مردود و توجيه ناپذيري است و هدف از آن وادار كردن رهبران سياسي جنبش حماس براي برعهده گرفتن مسئوليت ربوده شدن يك نظامي اسرائيلي مي باشد.

اين منبع افزود: اسرائيل با عبور از حد و مرز منطق اشتباه فاحشي مرتكب مي شود.

گفتني است شبكه تلويزيوني "الجزيره" قطر پيشتر به نقل از مسئولان رژيم صهيونيستي گزارش داده بود كه هواپيماهاي جنگي اين رژيم بر فراز كاخ رياست جمهوري سوريه در دمشق به پرواز درآمده اند.

