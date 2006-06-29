بوش روزنامه نيويورك تايمز را مايه ننگ خواند

به گزارش خبرگزاري "مهر" روزنامه تايمز لندن نوشت جمهوري خواهان كنگره امريكا نيز مي گويند مسئولان اين روزنامه

به علت خيانت گناهكارند و سردبير آن بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرد .

روزنامه نيويوزك تايمز جديدا با انتشار مقاله اي فاش كرد كه دولت آمريكا براي كنترل مظنونان اقدامات تروريستي گزارش هاي بانكي معاملات جهاني را رد يابي كرده و تحت نظارت داشته است.

جرج بوش رييس جمهور آمريكا ديروز گفت هيچ بهانه اي براي انتشار گزارش هاي خبري كه جزئيات برنامه سري آمريكا براي ردگيري و قطع حمايت مالي تروريسم را فاش كرده است وجود ندارد.

بوش گفت مبارزه با تروريسم به اندازه كافي مشكل است و ما ديگر نبايد نگران اين باشيم كه موسسات خبري اطلاعات مهم ما را فاش ميكنند و موجب مي شوند كه حفاظت از كشور مشكل تر شود.

بوش گفت فردي كه اظلاعاتي حياتي را فاش مي كند هيچ بهانه اي نخواهد داشت و روزنامه اي كه اين اطلاعات را چاپ مي كند هيچ بهانه اي نمي تواند بياورد.

جمهوريخواهان مجلس نمايندگان آمريكا ديروز آماده شدند طرحي را براي محكوم كردن اين روزنامه مطرح كنند.

پيتر كينگ از نمايندگان جمهوريخواه نيويورك دركنگره آمريكا ، درخواست كرد روزنامه نيويورك تايمز به اتهام نقص قانون جاسوسي 1917 تحت پيگرد قانوني قرارگيرد.

اين روزنامه سال گذشته نيز به علت به مخاطره انداختن امنيت ملي آمريكا با فاش ساختن اين مسئله كه چگونه بوش احتمالا به طور غير قانوني اجازه استراق سمع هزاران تماس تلفني آمريكائيان را داده بود مورد انتقاد قرار گرفت و خشم مقامات آمريكايي را برانگيخت .

در حال حاضر مديريت روزنامه نيويورك تايمز را" آرتور سولزبرگ " به عهده دارد و جوزف للي ولد نيز كه يك يهودي و فرزند يك خاخام است سردبير اجرايي آن است.

خانواده سولزبرگ علاوه بر مالكيت شركت نيويورك تايمز مالكيت 33 روزنامه ‌ديگر را نيز به عهده دارند كه از جمله آن ها مي توان به بوستون گلاب با بيش از 5 ميليون تيراژ ، 7 ايستگاه راديويي و تلويزيوني ، يك سيستم تلويزيون كابلي و سه شركت نشر كتاب اشاره كرد .

سرويس خبري نيويورك تايمز، حوادث خبري ، مقامات مهم و عكس‌ هايي را از نيويورك تايمز با تلگراف به 506 روزنامه ،‌ خبرگزاري و مجلات ديگر انتقال مي‌ دهد.

نيويورك تايمز طبق آمار سپتامبر 1999 با يك ميليون و 860 هزار نسخه تيراژ راهنماي غيررسمي درمسايل اجتماعي، مد، نمايشنامه‌ها و برنامه‌هاي سرگرمي و تفريحي، سياسي و فرهنگي آمريكايي ها است.