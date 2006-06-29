اسلام آباد نيازي به نصيحت هاي واشنگتن ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رسمي كويت "كونا"، دولت پاكستان با انتقاد از تفسيرهاي هم پيمان خود آمريكا درباره روند دموكراسي در پاكستان تاكيد كرد كه اسلام آباد نياز به هيچ نصيحتي از سوي طرفي خارجي ندارد.

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا در تفسيري درباره انتخابات سال آينده پاكستان گفته بود كه از "پرويز مشرف" رئيس جمهوري اين كشور انتظار دارد تا انتخاباتي دموكراتيك، آزاد و سالم در سال آينده برگزار كند.

"تنسيم اسلام" سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در سخنان كوتاه مطبوعاتي خود گفت كه در نشست روز سه شنبه رايس و مشرف اين موضوع مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته است.

وي افزود: پاكستان نهادهاي دموكراتيك قوي و فعال دارد و هيچ كسي نبايد شك و ترديد داشته باشد كه انتخابات آزاد و سالم نخواهد بود زيرا اين امر، التزام و تعهد رهبري و دولت پاكستان است.

سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان خاطرنشان كرد: ما نيازي به نصحيت از خارج نداريم اين مسائل اساسا مربوط به ملت پاكستان مي شود.