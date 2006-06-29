زنده نگه داشتن روحيه جهاد و شهادت تهديدات دشمنان را خنثي مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني كه پيش از ظهر امروز در كنگره دو هزار شهيد منطقه 14 تهران در تالار مجموعه فرهنگي ورزشي بسيج اين منطقه سخن مي گفت، با تسليت سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، اظهار داشت: در هيچ جاي جهان و در بين هيچ قوميتي همچون ايران به فرهنگ شهادت و جايگاه والاي شهدا ارزش قائل نمي شوند.

وي با بيان اينكه تاريخ همانند سند مكتوب و معتبر به ما كمك مي كند تا عظمت شهدا را بيشتر درك كنيم، افزود: راه شهداي كربلا و همه شهيدان راه اسلام و انقلاب براي تمامي ما الهام بخش و نشان دهنده راه درست براي رسيدن به هدف اصلي است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: شهدا خود مي سوزند تا راه ديگران روشن باشد، به همين دليل است كه ما اعتقاد داريم كه شهدا نمرده اند.

هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اينكه رشادت شهدا امروزه در تاريخ مستند است، بطوريكه جوانان ما مي توانند از اين اسناد معتبر و ثبت شده استفاده نمايند، اظهار داشت: وقتي شخصي آماده جهاد مي شود، خداوند نيز بهشت خود را براي او آماده مي كند و فرشتگان خود را براي استقبال او مي فرستد تا بشارت بهشت را به او دهند.

وي زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهداي صدر اسلام و انقلاب اسلامي را بهترين راهكار براي هدايت جوانان و جامعه عنوان كرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: حضور مردم در صحنه و پيروزي ملت ايران در تشكيل انقلاب اسلامي و هشت سال دفاع مقدس، به اتحاد و روحيه جهاد و شهادت ملت ايران بر مي گردد، به طوري كه همان روحيه شهادت طلبي و رسيدن به خدا كمر تمامي دشمنان را شكست.

وي همچنين با گراميداشت ياد و خاطره شهداي منطقه چهارده تهران گفت: اين منطقه تهران در دوران انقلاب اسلامي و هشت سال جنگ تحميلي يكي از مهمترين مناطق تهران به حساب مي آيد زيرا اشخاصي همچون شهيدان محلاتي و نواب صفوي برخاسته از اين منطقه مي باشند و رشادت هاي خود را از اين منطقه آغاز كردند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از سخنان خود به تهديدات بيگانگان عليه انقلاب و اسلام اشاره كرد و گفت: كشورهاي غربي همانند 27 سال گذشته ، اكنون نيز با تبليغات منفي سعي بر آن دارند تا ضربات سنگيني به نظام جمهوري اسلامي ايران وارد كنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا را پاسخ محكمي براي تهديدات تمامي كشورهاي بيگانه كه براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران تلاش مي كنند، دانست.