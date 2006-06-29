همايش "مسلمانان در اروپا" در تركيه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، پس از انتشار كاريكاتورهاي موهن نبي اكرم(ص) از سوي يك ناشر دانماركي اعتراضات گسترده اي مسلمانان سراسر جهان را در پي داشت، در اين ميان مسلمانان اروپا اين اقدام توهين آميز را مورد اعتراض قرار دادند .

در اين همايش سه روزه ضمن بررسي اين حركت موهن، جايگاه تمدن اسلامي و وضعيت مسلمانان در اروپا مورد بررسي قرار مي گيرد .

همچنين اين همايش بر اين امر تأكيد دارد كه مسلمانان با گفتگو مي توانند به راهكارها و تعاملات جديد دست يابند چرا كه برخورد تمدنها در جهان فعلي امكان پذير نيست.

بر اساس پيش بيني ها در اين همايش دكتر طارق رمضان، دكتر ابراهيم كالين و شيخ يوسف القرضاوي شركت و سخنراني خواهند داشت.