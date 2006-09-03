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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۹:۰۲

سلطانيه در گفتگو با "سي.ان.ان:

در آژانس و "ان.پي.تي" قانوني مبني بر درخواست تعليق غني سازي وجود ندارد

در آژانس و "ان.پي.تي" قانوني مبني بر درخواست تعليق غني سازي وجود ندارد

"علي اصغر سلطانيه" نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اين باور است كه در آژانس و "ان.پي.تي" قانوني مبني بر درخواست براي توقف و تعليق غني سازي وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از "سي.ان.ان"، سلطانيه در گفتگو با اين شبكه تلويزيوني يادآور شد: در مواقع مختلف گفته شده است كه هيچ كشوري محدوديتي بر اساس قوانين آژانس و "ان.پي.تي" براي برنامه هاي هسته اي خود ندارد.

وي در ادامه افزود: در زمينه برنامه هاي هسته اي محدوديت و يا قيد وبندي وجود ندارد، تنها مسئله موجود اين است كه بايد راستي آزمايي انجام گيرد و فعاليت ها كنترل گردد تا اطمينان حاصل شود كه انحرافي در برنامه هاي هسته اي كشوري وجود ندارد.

تكميل مصاحبه دكتر علي اصغر سلطانيه سفير جمهوري اسلامي ايران در آژانس متعاقباً منتشر خواهد شد.

کد مطلب 346222

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