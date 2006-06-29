چين با تعيين ضرب الاجل براي ايران مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه از پكن، چين ضمن مخالفت با پيشنهاد دو هفته اي فرانسه گفت: ما اميدواريم كه ايران بتواند اهميت نگراني جامعه بين المللي را درك كند و زود به بسته پيشنهادي مذكور پاسخ دهد.

امروز"دوست بلازي" وزير امور خارجه فرانسه كه براي شركت در نشست وزراي خارجه گروه هشت كشور صنعتي در مسكو به سر مي برد اعلام كرد كه ايران بايد طي دو هفته به پيشنهاد پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت بعلاوه آلمان پاسخ دهد.

بلازي گفت: ما انتظار داريم ايراني ها تا قبل از 15 جولاي (24 تير) به پيشنهاد مذكور پاسخ دهند.



"جيانگ يو" سخنگوي وزارت خارجه چين گفت كه گفتگوهاي ديپلماتيك گزينه اي صحيح است براي حل موضوع هسته اي ايران است.

وي گفت: ما اميدواريم طرف هاي درگير در اين موضوع از خود خويشتن داري نشان داده و صبر و شكيبايي خود را حفظ كنند و تماس فعالانه اي با ايران داشته باشند و وضعيت مناسبي را براي آغاز گفتگوها ايجاد كنند.

اين پيشنهاد در 5 ژوئن از سوي "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا به نمايندگي از 5 كشور عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان به ايران ارائه شد ليكن تاكنون تهران به اين پيشنهاد پاسخي نداده و اعلام كرده ه اين پيشنهاد داراي ابهاماتي است كه بايد به دقت بررسي شود.

در همين رابطه گفته شده است كه "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هفته آينده با "علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران ديدار خواهد كرد.