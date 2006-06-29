نحوه درج معدل در پاسخنامه آزمون سراسري اعلام شد / معدل تنها در صورت تاثير مثبت در نمره كل داوطلب محاسبه مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، لذا بر حسب مورد بايد پس از دريافت كارت ورودي، معدل مربوط را با مداد مشكي در پشت كارت ورودي يادداشت تا در ابتداي جلسه آزمون بر اساس دستوري كه از بلندگو پخش مي شود آن را در پاسخنامه و در محل هاي مربوط درج كنند.

طريقه درج معدل ديپلم نظام قديم و ديپلم نظام جديد (سال سوم) و تكميل مستطيل هاي مربوط در دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه به همراه كارت ورودي ارائه شده است منعكس شده و داوطلبان بايد دقيقا مطابق آن عمل كنند.

دكتر پورعباس - رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در زمينه ميزان تاثير معدل داوطلبان در آزمون سراسري سال 1385 به خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: در كنكور سال جاري تأثير معدل به عنوان يك درس ضريب 2 براي داوطلباني كه در سال 84 فارغ التحصيل شده اند، در سنجش محاسبه مي شود.

وي اضافه كرد: در آزمون سال جاري 34 درصد از داوطلبان در سال 84 فارغ التحصيل شده اند و تأثير مثبت معدل در صورتي كه در نمره كل آنها اثر داشته باشد در قبولي آنها محسوس است. سازمان سنجش دو نمره كل را محاسبه مي كند يك بار با شرط معدل و يك بار بدون آن و تنها در صورتي كه نمره كل داوطلب با محاسبه معدل افزايش يافت به عنوان يك درس ضريب 2 در قبولي تأثير گذار است.

رئيس سازمان سنجش يادآور شد: داوطلبان سال هاي گذشته به دليل اينكه امتحانات پايان ترم آنها سراسري نبوده مشمول اين موضوع نمي شوند.