ابراز اميدواري قطر براي حل ديپلماتيك مسئله هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير امور خارجه قطر در گفتگو با شبكه تلويزيوني الجزيره درخصوص رسيدن گفتگوهاي اروپا و ايران به يك ديدگاه مشترك براي حل مسئله هسته اي ايران از راههاي ديپلماتيك ابراز اميدواري كرد.

وي همچنين خواستار تكيه بر زبان تفاهم برپايه مصالح دوجانبه شد.

شيخ حمد همچنين پرواز هواپيماهاي جنگي اسرائيل بر فرار حريم هوايي سوريه را بخشي از وضعيت دشواري دانست كه عربها در آن به سرمي برند و گفت: اين امر همچنين منعكس كننده بي توجهي حاكم برجامعه بين المللي و اسرائيل در قبال عكس العمل هاي عربي است.

وي همچنين خواستار ايستادن صريح كشورهاي عربي در كنار سوريه شد و همچنين از وجود واكنش هاي بين المللي جدي و قطعي در قبال بسياري از مسائل به جز مسئله فلسطين ابراز تاسف كرد و گفت كه در قبال اين مسئله هيچ قطعيت يا جديت يا ديدگاه روشني براي حل آن در آينده براساس قطعنامه هاي بين المللي وجود ندارد.

برپايه اين گزارش، وزير امور خارجه قطر همچنين از اقدام هاي تجاوزگرانه اسرائيل ضد فلسطينيان كه به مرحله كشتار و ترور و تعدي به كودكان و زنان فلسطيني رسيده است، انتقاد كرد و خواستار نشستن اسرائيلي ها و فلسطينيان بر سر ميز گفتگوها و دستيابي به راه حلي عادلانه مجسم در دو كشور براساس قطعنامه هاي بين المللي شد.

شيخ حمد در ادامه همچنين از تحولات اوضاع عراق ابراز نگراني و ابراز عقيده كرد: از آن بيم دارم كه خود را در برابر جنگي داخلي ببينيم كه سالهاي طولاني ادامه مي يابد و منطقه ما و مناطق مجاور از آن در امان نمي ماند كه اين امر منجر به تروريسم بزرگي خواهد شد كه برگه ها را برهم مي زند و مفهوم همكاري بين المللي را تغيير مي دهد.