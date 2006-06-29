پيش بيني آمريكا درباره زمان پاسخگويي ايران به بسته پيشنهادي غرب

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، اين مقام كه به نام وي اشاره نشده است گفت: درك جمعي ما اين است كه ايران تا 5 جولاي به پيشنهادي كه "خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در 6 ژوئن آن را به نمايندگي از گروه ارائه داد پاسخ دهد".

اين پيشنهاد كه از آن به پيشنهاد تنبيهي و تشويقي ياد مي شود از سوي پنج عضو دائم شوراي امنيت شامل آمريكا، انگليس، فرانسه روسيه، و چين بعلاوه آلمان به عنوان كشور غير عضو دائم شوراي امنيت حاضر در اين گروه ارائه شده است.

اين مقام آمريكايي در نشست گروه هشت در مسكو، اعلام كرد كه مسئولاني از شش كشور مذكور به همراه يك نماينده از اتحاديه اروپا در 12 جولاي در اروپا ديدار خواهند كرد و موضوع را مورد بررسي قرار خواهند داد.

به گفته اين مقام اعلام تاريخ به اين معني است كه ايراني ها بايد تصميم بگيرند و انتخابي صورت دهند و اين موقع مناسبي براي ايراني هاست تا به گروه 1+5 بپيوندند.

خبرگزاري فرانسه نيز با مخابره اين خبر به نقل از همين مقام آمريكايي مي نويسد: اين تصميم در نشست وزراي خارجه گروه هشت در مسكو گرفته شد و مكان نشست در اروپاي غربي خواهد بود كه ممكن است پاريس باشد.

امروز در همين رابطه فيليپ دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه از ايران خواست تا طي دو هفته به پيشنهاد پاسخ دهد.

اين درخواست بلازي تاكنون مورد مخالفت رسمي چين قرار گرفته و وزارت خارجه اين كشور با رد اين پيشنهاد همچنان خواستار تعقيب شيوه هاي ديپلماتيك براي موضوع هسته اي ايران شد.

"سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه در پايان نشست وزراي خارجه گروه هشت گرچه از ايران خواست تا فوراً به پيشنهاد پاسخ دهد اما از ارائه يك ضرب الاجل براي اين منظور خود داري كرد و اين در حالي است كه "منوچهر متكي" وزير امور خارجه ايران ارائه پاسخ از سوي تهران را تا پيش از نشست سران گروه هشت ممكن دانست.

وزراي خارجه گروه هشت همچنين در بيانيه پاياني خود نيز ادامه راه حل ديپلماتيك در اين باره تاكيد كردند.