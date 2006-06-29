وزيران امور خارجه ايران و لبنان تجاوزات رژيم صهيونيستي را محكوم كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي لبنان، منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران و فوزي صلوخ وزير امور خارجه لبنان در اين تماس تلفني وضعيت دردناك و مصيبت بار در غزه و اراضي اشغالي فلسطين و اقدام هاي تجاوزگرانه اسرائيل در بازداشت رئيس پارلمان، نمايندگان و وزيران فلسطيني را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

برپايه اين گزارش، دو طرف اين رفتار نابخردانه رژيم صهيونيستي را محكوم و از شوراي امنيت خواستند تا در زمينه اتخاذ تدابير لازم براي توقف قتل عام اسرائيل اقدام كند.

وزيران امور خارجه ايران و لبنان در اين تماس تلفني همچنين مسئله مطرح براي امكان برگزاري نشست اضطراري وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در جده را به منظور بررسي اين تحولات مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

برپايه اين گزارش، دوطرف همچنين اتفاق نظر داشتند كه اوضاع خطرناك در اراضي اشغالي فلسطين پيگيري دقيقي را از سوي همه كشورها و سازمانهاي مسئوليت پذير براي فشارآوردن به اسرانيل جهت توقف تجاوزاتش ايجاب مي كند.

ارتش رژيم صهيونيستي بامداد چهارشنبه به بهانه آزاد كردن نظامي مفقود شده اين رژيم با حمايت دهها دستگاه تانك و تجهيزات زرهي به نوار غزه يورش برد كه اين حملات باعث خسارتهاي فراواني به ساختار زيربنايي فلسطين بويژه تنها نيروگاه توليد برق در غزه شده كه برق 70 درصد نوار غزه را تامين مي كند.

شاهدان عيني و يك منبع امنيتي فلسطين گفتند كه حدود 30 دستگاه تانك نيمه شب گذشته به شمال نوار غزه يورش برده اند و منابع نظامي رژيم صهيونيستي نيز گزارش دادند كه نيروهاي اين رژيم شب گذشته و بامداد امروز 64 نفر از وزيران، نمايندگان و مسئولان دولت و جنبش حماس را بازداشت كرده اند.