به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به عسلويه ، محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در حاشيه مراسم امضاي قرارداد فازهاي 15 و16در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر، مبني براينكه درصورت دونرخي نشدن بنزين و سهميه بندي بنزين توليد داخلي ، مردم تقاضاهاي مازاد برسهميه خود را با چه قيمتي تامين خواهند كرد، گفت : ما هم نمي دانيم . بهتر است از دولت پرسيد، زيرا ما نيزهمانند شما سئوالاتي در اين باره داريم .

وي در باره شبهات موجود درباره دونرخي شدن يا سهميه بندي بنزين كه در اين مدت توسط افراد مختلف مطرح شده است، گفت : دولت در اين باره مصوبه اي صادر نكرده است و هرچه تاكنون مطرح شده فقط جنبه شفاهي داشته و نظرات شخصي و فردي بوده است .

مديرعامل پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت : به هرحال آنچه كه گفته شده مبني برسهميه بندي بنزين و دونرخي نشدن دلالت بر اين دارد كه فقط بنزين توليد داخلي سهميه بندي شده و ميان مردم توزيع مي شود .

نعمت زاده تاكيد كرد : هنوز تصميم گيري قطعي در اين باره انجام نشده است .

وي گفت : درهر حال اجراي اين اقدام بسيار مشكل خواهد بود اما شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي طبق قانون دونرخي شدن بنزين را هم پيشنهاد داده است . مدير عامل پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در پايان گفت : در اين باره بايد به جمع بندي هاي لازم برسيم .

به گزارش مهر، رئيس مجلس شوراي اسلامي به هنگام ترك عسلويه در فرودگاه اعلام كرد: سهميه بندي در مجلس تصويب شد و ما بايد با ادامه مذاكرات با دولت بهترين راه را براي صرفه جويي در مصرف بنزين بيابيم.

حداد عادل در پايان سفر دو روزه خود به عسلويه درباره دستاوردهاي خود در اين سفر درجمع خبرنگاران گفت: هنوز زمان اجراي سهميه بندي بنزين مشخص نيست ولي با همفكري و مشورت راجع به زمان و شيوه اجراي اين طرح گفتگو مي كنيم چرا كه سهميه بندي بنزين قانون مجلس است.