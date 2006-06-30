400 هزار بشكه نفت عربستان خريدار ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، تركي الفيصل افزود:‌ روزانه 300 تا 400 هزار بشكه در روز از توليد نفت عربستان به علت نبود خريدار، روي دست اين كشور باقي مي‌ماند.

وي افزود: به علت عدم تمايل پالايشگاه‌ها به خريداري تمامي نفت توليدي عربستان، اين كشور مجبور به ذخيره‌سازي آنها در نفت‌كش‌ها است و اين نفت‌كش‌ها در سطح جهان مي‌چرخند تا شايد خريداري پيدا شود.

بر اساس اين گزارش، عربستان اعلام كرده است كه به منظور كاستن از قيمت نفت حاضر است هر ميزان نفت كه بازار نياز داشته باشد، توليد و به فروش برساند.

با اين وجود، توليد نفت عربستان به علت عدم علاقه خريداران به نفت سنگين اين كشور در ماه مه به 9 ميليون بشكه در روز كاهش يافته است.

هم‌اكنون در سراسر جهان ظرفيت مخازن ذخيره‌سازي نفت تكميل است، چرا كه روند افزايشي بهاي نفت مصرف‌كنندگان را به فكر افزايش ذخاير نفت خام انداخته است.

نبود ظرفيت كافي پالايشگاهي در جهان براي مصرف نفت سنگين توليدي كشورهايي همچون عربستان و ديگر اعضاي اوپك موجب شده است بخشي از توليد نفت اين كشورها بدون خريدار باقي بماند.

عربستان اعلام كرده ‌است كه توليد نفت خود را در سه‌ماهه دوم سال‌جاري كاهش خواهد داد. طي دو سال اخير عربستان با تمام ظرفيت اقدام به توليد نفت كرد كه موجب شد ذخاير استراتژيك نفت كشورهاي مصرف‌كننده به بالاترين ميزان 20 سال گذشته افزايش يابد.