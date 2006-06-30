توسعه بخش خصوصي بهترين راهكار براي مصرف مازاد درآمدهاي نفت است / درآمدهاي بالاي نفتي به تنهايي براي رفع بيكاري كافي نيست

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بانك جهاني افزوده است: درآمدهاي نفتي به تنهايي براي اشتغال‌زايي و رفع بيكاري در منطقه كافي نيست.

بر اساس اين گزارش،‌ رشد بالاي فعلي اقتصادي خاورميانه به علت افزايش مصارف عمومي و رشد اشتغال‌زايي ايجاد شده است، اما حفظ وضعيت فعلي با اتكاي صرف به درآمدهاي نفتي، ممكن نيست.

بانك جهاني راهكار بلندمدت براي اقتصادهاي خاورميانه را سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي به منظور اجراي پروژه‌هاي جديد و افزايش بهره‌وري مي‌داند.

افزون بر اين، رشد پايدار در گرو متنوع ساختن اقتصادهاي كاملا وابسته به نفت خاورميانه نيز هست. و اين امر خصوصا براي كشورهاي بحرين، يمن و سوريه ضروري است، چرا كه ذخاير نفت آنها طي 10 سال آينده به اتمام خواهد رسيد.

با اين وجود، ذخاير نفت ساير كشورهاي خاورميانه‌اي نيز طي 50 تا 100 سال آينده به اتمام خواهد رسيد و آنها نيز مجبور به متنوع ساختن اقتصادهايشان هستند.

رشد بالاي جمعيت در خاورميانه موجب شده است سالانه 3 درصد بر نيروي كار منطقه افزوده شود و طي 20 سال آينده مي‌بايستي حداقل 90 ميليون شغل در خاورميانه ايجاد شود.

بانك جهاني پيش از اين در گزارشي در رابطه با نحوه مصرف درآمدهاي نفتي در ايران اعلام كرده بود: استراتژي بهينه در استفاده از درآمدهاي نفتي مي‌بايستي پس‌انداز كردن آن براي دوران‌هاي كاهش شديد بهاي نفت باشد، و نه تامين هزينه‌هاي جاري دولت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در گزارش بانك جهاني آمده است: استراتژي بهينه مديريت ثروت نفتي براي ايران مستلزم محدود ساختن مصرف درآمدهاي نفتي به سطحي پايين‌تر از 17 درصد توليد ناخالص داخلي در سالاست.

بر اساس اين گزارش بانك جهاني مي‌افزايد: ايران به منظور فراهم ساختن منبع مطمئن ارزي، مي‌بايستي سالانه معادل حداقل 6 درصد توليد ناخالص داخلي خود را از محل درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي پس‌انداز نمايد.

بانك جهاني در رابطه با ماهيت و كاركرد حساب ذخيره ارزي براي ايران نيز مي‌افزايد: حساب ذخيره ارزي براي ايران نبايد فقط يك صندوق تثبيت باشد، بلكه بايد منبع ذخيره‌اي براي دوران نوسان قيمت نفت و كاهش منابع نفتي باشد كه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري آن، فرار و كوتاه‌مدت بودن ثروت نفتي كشور را مورد توجه قرار دهد.

بانك جهاني همچنين در رابطه با مصرف موجودي حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه‌هاي دولت معتقد است كه دولت مي‌بايستي تلاش گسترده‌اي براي معقولانه‌ ساختن مصارف عمومي خويش از طريق افزايش كارآيي و اثربخشي صورت دهد.