آمريكا درصدد معامله با روسيه براي فشار بر ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه به نقل از اين روزنامه مي نويسد: نشست وزراي خارجه گروه هشت نشان داد كه آمريكا آماده است تا انتقادهاي خود از روسيه در زمينه دموكراسي را كنار بگذارد در عوض روسيه از آمريكا در خصوص موضوع هسته اي ايران حمايت كند.

به نوشته اين روزنامه، آمريكا آماده است تا از مسائل و مشكلاتي كه روسيه در اين زمينه دارد سخني به ميان نياورد به شرطي كه اين كشور نيز از موضع آمريكا در قبال ايران حمايت كند.

در ادامه مطلب اين روزنامه آمده است: مسائلي نظير حقوق بشر و كنترل دولت روسيه بر رسانه ها كه آمريكا مدام از آنها براي انتقاد از روسيه استفاده مي كرد در نشست اخير وزاري خارجه گروه هشت كه مقدمه اي براي نشست سران اين گروه در 15 الي 17 ژوئيه مي باشد كم رنگ شده بود و اين امر نشان مي دهد كه آمريكا مي تواند چنين مانوري را بدهد.

همچنين خبرگزاري فرانسه مي نويسد: وزراي خارجه اي كه در مسكو گفتگو كردند تمام درخواست هاي خود را به روسيه ارائه دادند اما در بيانيه آنها اشاره اندكي به مسائلي شده بود كه روسيه را آزار مي دهد.

كامرسانت همچنين با اشاره به تاكيد قانونگذاران بانفوذ آمريكا و درخواست آنها از دولت بوش براي اتخاذ موضعي محكم تر در قبال دموكراسي در روسيه در نشست گروه هشت كه براي اولين بار روسيه ميزبان آن است مي نويسد كه درباره اين موضوع گفتگو نشد.

اين روزنامه همچنين نوشته است كه در كرملين اين تصور وجود دارد كه كاخ سفيد انتظار زيادي از روسيه دارد اما در مقابل هيچ چيزي ارائه نمي دهد.