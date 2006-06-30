عليرضا نيكبخت واحدي و حسين بادامكي رسما به پرسپوليس پيوستند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين دو بازيكن كه در طول روزهاي گذشته به سوژه هاي خبري بازار نقل و انتقالات تبديل شده بودند پس از مذاكراتي كه با مديرعامل باشگاه پرسپوليس داشتند روز چهارشنبه براي پيوستن به اين تيم به توافق كامل دست يافتند و با حضور در هيات فوتبال استان تهران قرارداد رسمي خود را به ثبت رساندند.

مدت قرارداد عليرضا نيكبخت و احدي و حسين بادامكي دو ساله است اما به مبلغ اين قرادادها اشاره اي نشده است. علاوه بر اين دو بازيكن ، قرارداد نيما قويدل هافبك جوان فصل قبل تيم فوتبال نيروي زميني نيز با تيم فوتبال پرسپوليس به ثبت رسيد.

کد مطلب 346379