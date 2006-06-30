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۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۰

/ با ثبت رسمي قرارداد در هيات فوتبال استان تهران /

عليرضا نيكبخت واحدي و حسين بادامكي رسما به پرسپوليس پيوستند

عليرضا نيكبخت واحدي و حسين بادامكي رسما به پرسپوليس پيوستند

عليرضا نيكبخت واحدي و حسين بادامكي روز چهارشنبه با حضور در هيات فوتبال استان تهران قرارداد رسمي خود با تيم فوتبال پرسپوليس را به ثبت رساندند.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين دو بازيكن كه در طول روزهاي گذشته به سوژه هاي خبري بازار نقل و انتقالات تبديل شده بودند پس از مذاكراتي كه با مديرعامل باشگاه پرسپوليس داشتند روز چهارشنبه براي پيوستن به اين تيم به توافق كامل دست يافتند و با حضور در هيات فوتبال استان تهران قرارداد رسمي خود را به ثبت رساندند.
مدت قرارداد عليرضا نيكبخت و احدي و حسين بادامكي دو ساله است اما به مبلغ اين قرادادها اشاره اي نشده است. علاوه بر اين دو بازيكن ، قرارداد نيما قويدل هافبك جوان فصل قبل تيم فوتبال نيروي زميني نيز با تيم فوتبال پرسپوليس به ثبت رسيد.
کد مطلب 346379

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