به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس اعلام شركت مترو تهران ، 2 ايستگاه ديگر از نيمه شرقي خط مترو تهران شامل ايستگاه " دروازه شميران " واقع در ميدان ابن سينا و ايستگاه " سبلان " واقع در تقاطع خيابان شهيد مدني و سبلان ، از صبح روز يكشنبه 4 تير امسال ، بر اساس برنامه زمان بندي حركت قطارها ، كار مسافرگيري را آغاز كرده است.
/ با حضور شهردار تهران /
ايستگاه هاي مترو "دروازه شميران" و "سبلان" فردا رسما افتتاح مي شود
شركت راه آهن شهري تهران و حومه اعلام كرد: ايستگاه هاي جديد " دروازه شميران " و " سبلان " ، كه هفته گذشته به جمع ايستگاههاي مترو اضافه شده بود ، صبح روز شنبه دهم تير ماه جاري با حضور شهردار تهران به طور رسمي افتتاح مي شود.
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