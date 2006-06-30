ايستگاه هاي مترو "دروازه شميران" و "سبلان" فردا رسما افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس اعلام شركت مترو تهران ، 2 ايستگاه ديگر از نيمه شرقي خط مترو تهران شامل ايستگاه " دروازه شميران " واقع در ميدان ابن سينا و ايستگاه " سبلان " واقع در تقاطع خيابان شهيد مدني و سبلان ، از صبح روز يكشنبه 4 تير امسال ، بر اساس برنامه زمان بندي حركت قطارها ، كار مسافرگيري را آغاز كرده است.