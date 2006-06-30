حذف ضريب حق التدريس از مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران به تصويب رسيد / آيين نامه تمام وقتي اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، سومين جلسه شوراي دانشگاه در سال 1385 در تاريخ 6 تير ماه به رياست آيت ا... عميد زنجاني برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور اعضاي شورا در تالار اميركبير برگزار شد، دكتر مقاري، معاون طرح و برنامه دانشگاه گزارشي از وضعيت بودجه و اعتبارات دانشگاه و تخصيص آن به واحدهاي دانشگاهي ارايه كرد.

اعطاي پايه ترفيع تشويقي به اعضاي هيات علمي كه داراي مقام قهرماني بين المللي ورزشي هستند، حذف ضريب حق التدريس از مقاطع تحصيلات تكميلي و طرح تمام وقتي اعضاي هئيت علمي و آئين نامه ترفيع از جمله موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين با راي موافق اكثريت اعضاي اين شورا "حذف ضريب حق التدريس از مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا" به تصويب رسيد.

در اين نشست دكتر حسيني ، معاون آموزشي دانشگاه نيز گزارشي از موضوع تمام وقتي اعضاي هيات علمي ارايه كرد كه اين آئين در پايان جلسه به تصويب رسيد. گفتني است دكتر ضرغام، رئيس پرديس كيش دانشگاه تهران نيز در اين جلسه گزارشي از روند راه اندازي اين پرديس و ايجاد رشته هاي جديد كه پتانسيل رقابت با دانشگاه هاي حاشيه خليج فارس را افزايش دهد ارايه كرد.