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۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۱

راه يابي 5 دانش آموز نخبه زنجاني به مرحله كشوري المپيادهاي علمي

مسئول روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش زنجان از راهيابي 5 دانش آموز نخبه استان به مرحله كشوري المپيادهاي شيمي ، نجوم ، فيزيك ، رياضي و زيست شناسي خبر داد.

علي اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان گفت: دانش آموزان سينا صبوري ، عليرضا اسكندري و محمد مشهدلو از مركز استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي زنجان به ترتيب در رشته هاي شيمي ، نجوم و فيزيك و همچنين سيما مهري و مريم سليماني از مركز استعدادهاي درخشان فرزانگان به ترتيب در رشته هاي رياضيات و زيست شناسي ، توانستند با درخشش در مرحله استاني ، به المپيادهاي كشوري راه يابند.

وي تصريح كرد: دانش آموزان از دهم تيرماه  جاري در كلاس هاي فشرده اي كه در تهران برگزار خواهد شد ، شركت نموده و در صورت احراز شرايط لازم و كسب موفقيت جزوه تيم 6 نفره اعزامي به المپيادهاي جهاني انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 346390

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