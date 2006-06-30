دادكان بايد شش ماه قبل عزل مي شد / برانكو حرف فدراسيون را گوش مي داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" يوناتن بت كليا نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با سايت خبري سازمان تربيت بدني ضمن اعلام اين مطلب گفت: دو ، سه ماه پيش از مسوولان فدراسيون فوتبال توضيح خواستيم و با توجه به آن جلسه، انتظار اين شكست را داشتيم. برانكو يك مربي بيش از اندازه محتاط بود كه اين موضوع در نهايت به تيم ملي ما ضربه زد. او اگر جسور بود بايد به همه بازيكنان تيم ملي ميدان مي داد. در حال حاضر در تمام تيم هاي دنيا شاهديم كه آقاي گل و دروازه بان برتر ليگ هاي كشور در تيم آنها حضور دارد اما عنايتي و طالب لو حتي پنج دقيقه هم در اين رقابت ها بازي نكردند. به نظر من فدراسيون بايد نظارت مستقيم بر مربي خود مي داشت كه اين كار را نكرد. من حتي بازيكنان را هم مثل زماني كه در باشگاهشان بازي مي كنند نديدم. آنها بيشتر به فكر آينده خود بودند و به نحوي بازي مي كردند كه آسيب نبينند، چون متاسفانه در فوتبال ما همه چيز فقط پول شده و اين دلال بازي ها براي ورزش ما فاجعه است.



عضو كميسيون فرهنگي مجلس كه در آلمان هم حضور داشت سپس به عملكرد فدراسيون فوتبال اشاره كرده و گفت: عملكرد فدراسيون بسيار ضعيف بود. من نمي دانم مسوولان فدراسيون بر چه مبنايي اصرار داشتند برانكو بماند . شايد ديدگاه اين بود كه مربي بزرگ توصيه پذير نيست اما برانكو حرفهاي فدراسيون را گوش مي كرد. به نظر من سازمان در اين رابطه بايد تصميم قاطع مي گرفت. البته مشكل فقط بازي هاي نامطلوب تيم ملي و شكست در آلمان نيست آنجا مسائل شرم آور ديگري هم بود. مثلاً بليت هاي سهميه خودمان را به مكزيكي ها فروختند. يعني به جاي بيست، سي هزار ايراني بايد پنجاه هزار نفر تيم ما را تشويق مي كردند ليكن عوامل ايراني بازار سياه بليت چنين اجازه اي را ندادند.



وي افزود: از طرف ديگر اين ضعف فدراسيون است كه يك نفر را مسوول اعزام تماشاگران مي كند كه با آن وضع چهار ، پنج نفر را در يك اتاق جا داده بودند . به نظر من فدراسيون بسيار بد به لبيك رييس جمهور پاسخ داد و يك ميليارد توماني را كه براي برنامه هاي فرهنگي در اختيار گذاشته بودند بد هزينه كرد. برگزاري دو، سه كنسرت به هيچ وجه كار فرهنگي به حساب نمي آيد.



بت كليا در پايان گفت: من در گزارشم به مجلس پيشنهاد داده ام كه كميته اي تشكيل شود به محوريت مجلس و با حضور دولت، قوه قضاييه، خبرگان ورزشي و صدا و سيما تا يك بررسي كلي در خصوص آنچه در آلمان اتفاق افتاده انجام شود.