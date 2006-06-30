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۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۶

بيضايي روي صندلي كارگرداني "لبه پرتگاه" مي‌نشيند

بيضايي روي صندلي كارگرداني "لبه پرتگاه" مي‌نشيند

شوراي صدور پروانه فيلمسازي معاونت سينمايي وزارت ارشاد در جلسه هفته گذشته خود براي پروژه سينمايي "لبه پرتگاه" به كارگرداني بهرام بيضايي پروانه ساخت صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي معاونت سينمايي وزارت ارشاد اعلام كرد علاوه بر پروژه "لبه پرتگاه" به تهيه كنندگي حميد اعتباريان و كارگرداني بيضايي، پروژه هاي "خواستگار محترم" به تهيه كنندگي مهدي احمدي و كارگرداني داود موثقي و "هزار و يك شب" به تهيه كنندگي كيانوش عياري و كارگرداني محمدرضا رحماني نيز از اين شورا پروانه ساخت گرفته اند.

همچنين شوراي صدور پروانه فيلمسازي پرونده هاي "شب و ستاره" را پس از معرفي تهيه كننده و "شب عروسي" را پس از ارائه نمونه كار مورد بررسي قرار خواهد داد. نشست شوراي صدور پروانه فيلمسازي 35 ميليمتري روز چهارشنبه در اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي برگزار شد.

کد مطلب 346399

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