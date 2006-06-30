به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي معاونت سينمايي وزارت ارشاد اعلام كرد علاوه بر پروژه "لبه پرتگاه" به تهيه كنندگي حميد اعتباريان و كارگرداني بيضايي، پروژه هاي "خواستگار محترم" به تهيه كنندگي مهدي احمدي و كارگرداني داود موثقي و "هزار و يك شب" به تهيه كنندگي كيانوش عياري و كارگرداني محمدرضا رحماني نيز از اين شورا پروانه ساخت گرفته اند.

همچنين شوراي صدور پروانه فيلمسازي پرونده هاي "شب و ستاره" را پس از معرفي تهيه كننده و "شب عروسي" را پس از ارائه نمونه كار مورد بررسي قرار خواهد داد. نشست شوراي صدور پروانه فيلمسازي 35 ميليمتري روز چهارشنبه در اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي برگزار شد.