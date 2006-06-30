از هر سه داوطلب يك نفر در كنكور پذيرفته مي شود / نتايج اوليه كنكور نيمه دوم مرداد ماه اعلام مي شود / كليد نهايي آزمون در سايت سازمان سنجش قرار مي گيرد

كاهش 45 هزار نفري داوطلبان آزمون سراسري سال 1385

دكتر عبدالرسول پورعباس - رئيس سازمان سنجش در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: در كنكور سال جاري يك ميليون و 345 هزار و 172 داوطلب به رقابت مي پردازند. در واقع در سال جاري 45 هزار نفر از تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته كاسته شده است.

افزايش حدود 8 درصدي ظرفيت دوره هاي روزانه و شبانه

وي به افزايش ظرفيت پذيرش در دانشگاه هاي كشور اشاره كرد و گفت : در سال جاري در رشته هاي روزانه و شبانه 8 درصد افزايش ظرفيت خواهيم داشت. البته در مجموع و با احتساب افزايش ظرفيت در دانشگاه هاي پيام نور و غيرانتفاعي با رشد 50 درصدي ظرفيت مواجه خواهيم بود.

پورعباس اضافه كرد: طبق برنامه چهارم توسعه بايد ساليانه رشد 5 درصدي در ظرفيت پذيرش دانشگاه ها داشته باشم. اين رشد در تمامي رشته هاي امسال اعمال شده و حتي در برخي رشته ها رشد 10 درصدي نيز داشته ايم. در واقع ميانگين 5 درصد كاملا اعمال شده است. البته اين افزايش ظرفيت با حفظ و حتي افزايش كيفيت آموزش عالي ايجاد شده است.

از هر سه داوطلب يك نفر وارد دانشگاه مي شود

معاون وزير علوم گفت: در واقع در سال گذشته 295 هزار داوطلب پذيرش شدند كه اين رقم در سال جاري به 450 هزار نفر افزايش يافته است. در كنكور امسال از هر سه داوطلب يك نفر وارد دانشگاه خواهد شد.

در 20 سال گذشته هيچ داوطلبي جز بر اساس ضوابط علمي وارد دانشگاه نشده است

"پورعباس" به امنيت پذيرش داوطلبان اشاره كرد و گفت: مقوله كنكور به كل جامعه باز مي گردد و بالاترين مقامات كشور نيز فرزنداني دارند كه در آزمون سراسري شركت مي كنند. به جرات تاكيد مي كنم در 20 سال گذشته هيچ داوطلبي جز بر اساس ضوابط علمي وارد دانشگاه نشده است.

امكان دسترسي به سوالات آزمون براي هيچ فردي وجود ندارد

رئيس سازمان سنجش به سيستم قرنطينه سازمان سنجش اشاره كرد و گفت: ما سيستم هاي قرنطينه بسيار پيچيده اي در بخش هاي مختلف مانند چاپخانه داريم كه كارمندان و دست اندركاران آنها ماهها در قرنطينه مي مانند و ارتباط آنها با بيرون از محيط قطع خواهد بود. بخشي از اين قرنطينه به عهده وزارت علوم و بخشي ديگر بر عهده ساير وزارت خانه ها است. بنابراين امكان دسترسي به سوالات آزمون براي هيچ فردي وجود ندارد.

معاون وزير علوم در پرتو به قانون مجازات متخلفين آزمون هاي سراسري اشاره كرد و گفت: داوطلبان متخلف به يك تا 10 سال محروميت از آزمون، غيرداوطلبان متخلف به يك تا 100 ميليون تومان جريمه و يك تا 5 سال حبس محكوم مي شوند و مجوز تمامي موسسات متخلف و مديران آنها باطل مي شود.

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور به طراحي سوالات آزمون سراسري اشاره كرد و گفت: مخزن سوالي داريم كه وقتي سوالي از آن خارج مي شود ديگر به آن بازنمي گردد و احتمال تكرار سوالات در سال هاي مختلف وجود ندارد. از سال گذشته نيز روند طرح سوال را به شكل مفهومي تغيير داديم. در واقع سوالات بر مبناي علمي طراحي مي شوند و روش هاي تست كنكور تاثيري اثر گذار نخواهند بود. بنابراين تنها داوطلباني كه بار علمي قوي داشته باشند و بتوانند پاسخ صحيح سوالات مفهومي را علامت بزنند موفق خواهند بود. در واقع تكنيك هاي آموزشگاه هاي كنكور از بين مي رود و داوطلبان نمي توانند بر اساس آن عمل كنند.

تاثير مثبت معدل سال سوم به عنوان يك درس با ضريب دو

به گزارش مهر، وي افزود: در كنكور سال 1385 هيچ تغيير محتوايي نخواهيم داشت. دخالت معدل سال سوم كه از دو سال پيش به شكل معيار در پذيرش دانشجويان تاثير گذار شده است در سال جاري به صورت يك درس ضريب دو و با تاثير مثبت لحاظ خواهد شد. در سال هاي آتي اين تاثيرات پر رنگ تر خواهد شد.

معاون وزير علوم اضافه كرد: در سال جاري تمهيداتي ايجاد شده است كه بر اساس آن درهر گروه آزمايشي 3 هزار نفر اول داوطلبان به پاسخنامه هاي خود دسترسي خواهند داشت. اين دسترسي مي تواند به صورت الكترونيكي و در سايت سازمان سنجش صورت گيرد. در واقع داوطلب با وارد كردن خصوصيات شخصي خود مي تواند به پاسخنامه خود و كليد اصلي دسترسي داشته باشد. اين امر جهت اعتماد سازي داوطلبان و خانواده هاي آنها صورت مي گيرد.

دكتر "عبدالرسول پورعباس" افزود: سوالات آزمون سراسري امسال بلافاصله و به مدت 5 دقيقه پس از برگزاري هر آزمون در سايت سازمان سنجش قرار مي گيرد. كليد اوليه آزمون سه ساعت پس از آزمون و كليد نهايي سه روز پس از آزمون در سايت سازمان سنجش قرار مي گيرد.

وي به اعلام نتايج اوليه اشاره كرد و گفت: نتايج اوليه آزمون سراسري دانشگاه ها نيمه دوم مرداد ماه اعلام مي شود و پيش بيني مي شود بر تعداد مجازين انتخاب رشته افزوده شود.