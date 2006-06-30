به گزارش خبرگزاري "مهر"، فلاح صبح روز سه شنبه هفته گذشته به عارضه قلبي دچار و به بيمارستان پاستور نو منتقل شد. وي از روز سه شنبه در بخش CCU اين بيمارستان تحت مراقبت‌هاي پزشكي است و پزشكان فلاح را ممنوع الملاقات كرده‌اند.

محمود فلاح، تهيه كننده 61 ساله سريال "مختارنامه"، از سال 81 درگير توليد اين مجموعه تاريخي است، مجموعه‌اي كه بعد از يك دوره پيش توليد پيچيده و طولاني از بهار سال 83 مقابل دوربين رفته و به تازگي فيلمبرداري آن وارد سومين سال خود شده و اين مرحله از كار تا پائيز سال 86 ادامه خواهد داشت. شنيده‌ها حاكي است كه فشار شديد كاري و برخي مسائل و مشكلات مالي مربوط به تاخير در پرداخت‌ اقساط مالي اين سريال در تشديد اين مساله موثر بوده است.

سال گذشته هم داود ميرباقري در پي شدت فشار كاري دچار عارضه قلبي شد و مدتي در بيمارستان بستري بود. سريال‌هاي "قبيله عشق"، "تفنگ سرپر"، "آبي مثل دريا"، "خوش ركاب" و فيلم‌هاي "رسم عاشق كشي" و "جايي در دوردست" برخي از فعاليت‌هاي قبلي فلاح در مقام تهيه كننده بوده است.

گروه سازنده "مختارنامه" اين روزها در حوالي روستاي قلعه نو ورامين در حال فيلمبرداري بخش‌هاي ديگري از اين سريال هستند. در اين بخش كه از هفته گذشته آغاز شده،بخشي از سكانس‌هاي فصلي در گندمزاري مقابل دوربين رفته است. فريبرز عرب نيا در نقش مختار ثقفي، رضا رويگري در نقش كيان يار ايراني مختار، رحمان باقريان در نقش زربي غلام مختار و ... برخي بازيگران اين بخش از كار هستند.

مجموعه 30 قسمتي "مختارنامه" داستان زندگي و قيام مختار ابوعبيده بن ثقفي ملقب به مختار ثقفي را در مقاطع مختلف زندگي وي روايت مي‌كند. او يك علوي است كه عشق و ارادت زيادي به خاندان پيامبر دارد و سياستمداري كهنه كار و باهوش و در عين حال جنگاوري بي‌نظير است. شهرت مختار به دليل قيامي است كه به خونخواهي از قاتلان شهداي كربلا شكل مي‌گيرد و در نهايت به تشكيل حكومتي شيعه و عدالت محور منجر مي‌شود. سريال "مختارنامه" محصول سيمافيلم است.